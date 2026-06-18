Yuan Wisa, estrella de la República Democrática del Congo, acaparó la atención ayer al darle a su equipo un valioso punto ante la potente Portugal.

El delantero del Newcastle, de 29 años, igualó el tanto de João Neves en el minuto 6 y dio a su país un valioso empate en el estadio NRG de Houston.

Su tanto, en respuesta al gol inicial de João Neves (m. 6), dio el empate a su selección.

Con experiencia en clubes como Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio, Lorient y Brentford, Weisman fue convocado por primera vez por la República Democrática del Congo en 2020.

Desde entonces ha jugado 40 partidos y marcado 10 goles con los «Tigres».

En 2021 casi perdió la vista tras un ataque con líquido inflamable por parte de una mujer.

El 2 de julio de 2021 volvió a ser noticia cuando una mujer le arrojó un líquido inflamable e intentó secuestrar a su hija.

Gracias a su rápida reacción, evitó el secuestro de su hija.

La agresora, identificada como Leticia, le arrojó un líquido corrosivo en el rostro cuando abrió la puerta de su casa, causándole graves quemaduras en los ojos que necesitaron cirugía. Los médicos le advirtieron que estuvo a punto de quedar ciego.

La agresora, identificada como Letitia, fue detenida y condenada a 18 años de prisión por intento de asesinato, secuestro de menores e intento de secuestro.

El abogado del futbolista declaró en el juicio: «Por suerte, Yuan no perdió la vista y, de no ser por su rápida reacción, su hija habría sido secuestrada. Wesa sigue sufriendo las secuelas del intento de secuestro y de la agresión. Desde entonces, ha hecho todo lo posible por demostrar que se encuentra bien y desempeñar sus quehaceres diarios. Hoy, él y su esposa se sienten seguros en Inglaterra, lejos del peligro.

Tras recuperarse, fichó por el Brentford inglés.

En el conjunto londinense marcó 49 goles en 149 partidos, lo que llevó al Newcastle a pagar más de 55 millones de euros por su fichaje en 2025.