Está roto: la estrella cedida del Barcelona sufre una fuerte lesión

Marc Casadó, la estrella del Barcelona que actualmente juega cedido en el Deportivo de La Coruña, se vio obligado a abandonar el terreno de juego, transcurrida media hora del partido de su equipo ante el Real Betis, tras sufrir una fuerte lesión en el hombro.

La lesión de Casadó llega al mismo tiempo que la de Andreas Christensen, jugador del Barcelona, quien sufrió una lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo durante el partido ante el Sevilla, ayer sábado, en la séptima jornada de LaLiga. Además, Joan García, portero del conjunto catalán, se lesionó en el menisco de la rodilla derecha durante el encuentro ante el Racing de Santander.

El diario Sport informó de que Casadó cayó de manera incorrecta tras chocar con el jugador del Real Betis Marc Roca, lo que provocó un estado de preocupación.

Casadó se vio obligado a abandonar el terreno de juego después de que el dolor fuera evidente, y Diego Villares entró en su lugar.

Las primeras impresiones no parecen tranquilizadoras, pues tras sufrir el choque se escuchó a Casadó decir a los médicos de su equipo «se ha roto», en referencia a la clavícula, mientras señalaba su hombro derecho y pedía el cambio de inmediato.

Casadó había disputado sus primeros partidos con el equipo en la emocionante victoria ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica, antes de completar su primera titularidad durante el empate frente al Getafe.

Habrá que esperar a la realización de las pruebas médicas y a la publicación del informe del Deportivo de La Coruña para conocer con exactitud la gravedad de la lesión de Casadó en el hombro.

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