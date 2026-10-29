El patrocinio de la República Democrática del Congo al FC Barcelona ha generado una gran polémica desde que se revelaron los detalles del acuerdo.

El acuerdo contempla unos ingresos de 44 millones de euros a lo largo de 4 temporadas, y ha dado lugar a la presentación de una denuncia que planteó interrogantes sobre los procedimientos seguidos para cerrar el acuerdo y el origen de los fondos destinados a financiarlo.

Los denunciantes se centraron en la posibilidad de que el contrato se financiara con dinero público, sin una licitación previa ni la aprobación del Parlamento congoleño.

El diario Sport informó de que la Fiscalía abrió una investigación preliminar para estudiar los hechos, aunque finalmente el caso no prosperó por la vía judicial española.

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La Fiscalía decidió archivar la denuncia, al considerar que los hechos no se produjeron en España y que, por tanto, no tiene competencia territorial para investigarlos, según reveló Albert Lemos a través de la emisora Cadena SER.

La denuncia se presentó tras el anuncio por parte del Barcelona de su acuerdo con el Gobierno de la República Democrática del Congo. Y, aunque la Fiscalía abrió en un primer momento una investigación preliminar, finalmente decidió no continuar con la investigación por una cuestión de competencia territorial.

El Barcelona había anunciado en julio de 2025 un acuerdo con el Gobierno congoleño para promocionar el país africano a través del deporte y la cultura.

Entre las contraprestaciones que contemplaba el acuerdo figuraba la colocación del eslogan «República Democrática del Congo - Corazón de África» en la parte trasera de las camisetas de entrenamiento de los equipos profesionales del club, además de otras actividades promocionales.

La duración establecida del acuerdo era de 4 temporadas, mientras que su valor total ascendía a 44 millones de euros. El elevado valor económico del acuerdo, junto con la sospecha del uso de fondos públicos sin seguir los procedimientos necesarios, fueron algunos de los aspectos que planteaba la denuncia.

Con el archivo de la denuncia, la Fiscalía pone fin a las investigaciones preliminares abiertas en España sobre el patrocinio del Congo al FC Barcelona. Esta decisión permite cerrar esta vía judicial, pero no pone fin a los interrogantes que han acompañado al acuerdo desde que se dio a conocer.

La Fiscalía no entró a valorar si la firma del contrato estuvo marcada por irregularidades, sino que consideró que no puede investigar los hechos al quedar fuera del ámbito de su competencia territorial.

Entretanto, el acuerdo de 44 millones de euros sigue suscitando interrogantes sobre las condiciones en las que se negoció, así como sobre el uso de fondos públicos para financiarlo.