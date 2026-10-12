El contacto entre los responsables del conjunto aurinegro y el entorno del polaco de 19 años «apenas se ha enfriado» desde el verano, según la información. Además, se considera que el fichaje podría concretarse «sin complicaciones».

El internacional en categorías inferiores ya era uno de los principales candidatos para el BVB en el pasado mercado de fichajes. Entonces, el Dortmund buscaba una alternativa para Giannis Konstantelias, recién llegado al club y lesionado en el ligamento cruzado.

Además del BVB, según trascendió, el 1. FC Colonia también se había fijado en el joven durante el verano. Sin embargo, Regula acabó quedándose en su país, donde tiene contrato hasta 2028.

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Un plan especial: ¿qué pretende hacer el BVB con Marcel Regula?

Según informaciones de Sky, se habla de una cifra de traspaso de unos siete millones de euros por el prometedor futbolista. De acuerdo con Bild , el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, pretende cambiar el perfil de juego que Regula ha tenido hasta ahora: según el medio, el club planea reconvertirlo. La idea es que desempeñe una función mucho más defensiva que en Lubin y sea el suplente del lateral derecho Julian Ryerson.

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El motivo es la falta de efectivos en el lado derecho de la defensa. Después de que Yan Couto se marchara en verano a Italia para jugar en el Como 1907, la plantilla ya no cuenta con un segundo lateral derecho de formación. Ante las ausencias de Ryerson, el lateral izquierdo Daniel Svensson ha tenido que jugar últimamente por la derecha, una solución de emergencia que, al parecer, tampoco se considera ideal dentro del club.

En lo que va de temporada en la Ekstraklasa polaca, Regula, de 19 años, suma dos goles en diez partidos. Su posición habitual ha sido, casi sin excepciones, la de mediapunta.