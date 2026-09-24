Sky Sports informa de que el campeón alemán está estudiando actualmente la posibilidad de presentar una oferta en enero por el mediapunta ofensivo. Como motivo, la cadena británica cita la creciente preocupación entre los responsables del FCB ante la posibilidad de que otros grandes clubes intensifiquen cada vez más sus movimientos por Jamal Musiala y Michael Olise.

El Bayern ya había sido vinculado repetidamente con Olmo hace algo más de dos años. En 2024, los muniqueses habrían mostrado un fuerte interés en el español, que en aquel momento, sin embargo, decidió dejar el RB Leipzig para poner rumbo al Barcelona. Los catalanes pusieron sobre la mesa 61 millones de euros por su fichaje.

El contrato de Olmo con el Barça se extiende hasta 2030, por lo que el Bayern tendría que rascarse el bolsillo si realmente decidiera ir en serio a por el exjugador del Leipzig. Sky Sports asegura que harían falta alrededor de 70 millones de euros para poder sacar a Olmo del campeón de España.

¿Qué papel tiene Dani Olmo en el FC Barcelona?

Olmo no es ahora mismo un fijo indiscutible en la mediapunta de lujo del Barcelona; esta temporada solo ha sido titular en tres de los ocho partidos oficiales disputados hasta ahora por el equipo de Hansi Flick. Aun así, desempeña un papel importante en la estructura azulgrana, con tres asistencias en sus ocho apariciones hasta la fecha en 2026/27. En total, tras cerca de dos años en el Barça, suma 20 goles y 20 asistencias en 96 partidos.

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Con la selección española, Olmo se proclamó mientras tanto campeón de Europa primero y después campeón del mundo en los dos últimos grandes torneos. En el pasado Mundial de Norteamérica, el jugador de 28 años fue en su mayor parte titular como mediapunta y firmó dos asistencias en ocho partidos del torneo.

¿Necesita realmente el FC Bayern a Dani Olmo?

Está por ver si el Bayern realmente necesita invertir tanto dinero en un mediapunta ofensivo. Al fin y al cabo, cuenta en esa zona con Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Lennart Karl, una nómina de mucho nivel y también amplia en la élite. En el caso de Musiala, actualmente no hay absolutamente nada que apunte a una salida: el jugador de 23 años tiene un contrato muy lucrativo y con vigencia hasta 2030.

En el caso de Olise, el pasado mercado veraniego hubo repetidos rumores de traspaso y, sobre todo, el internacional francés despierta al parecer un gran interés en el Real Madrid. Sin embargo, Olise tiene contrato con el FCB hasta 2029 y los dirigentes del club, con el director deportivo Max Eberl al frente, descartaron recientemente de forma categórica una venta del jugador de 24 años y declararon a Olise intransferible.