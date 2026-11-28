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Palmeiras-Estudiantes es la final de la Copa Libertadores. El partido comienza hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, a las 21:00, hora italiana, y se retransmite en directo por Como Tv. El venezolano Valenzuela arbitra en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay: está en juego el título de campeón de Sudamérica.

Además de la clasificación para la Copa Intercontinental de la FIFA, programada del 9 al 16 de diciembre en Qatar, primero ante el conjunto mexicano Deportivo Toluca, después, si llega a semifinales, ante el sudafricano Mamelodi Sundowns (que eliminó al saudí Al-Ahli, verdugo a su vez del neozelandés Auckland FC) y, en caso de victoria, en la final ante el Paris Saint-Germain, el conjunto francés campeón de Europa.

Tras el Superclásico que River Plate ganó a Boca Juniors en 2018, en los últimos 7 años siempre han triunfado equipos brasileños: Flamengo en 3 ocasiones, Palmeiras en 2, y Fluminense y Botafogo en una cada uno.

Hay aroma a derbi entre el defensa paraguayo del Palmeiras, Gustavo Gomez (ex del Milan), y los dos argentinos ex del Inter: el defensa Tomas Palacios y el delantero Joaquin Correa, que juegan en el Estudiantes presidido por Juan Sebastian Veron.

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Después de presenciar, primero desde el banquillo y luego desde la grada, las finales de la Champions League que perdió el Inter ante el Manchester City en Estambul en 2023 y ante el PSG en Múnich en 2025, respectivamente, El Tucu busca una revancha personal.

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Eso sí, espera convencer para que le dé minutos al entrenador uruguayo Alexander Medina, que no cuenta con los centrocampistas Baltasar Rodriguez (sancionado) y Gabriel Neves (lesionado). Bajo palos juega Fernando Muslera, de 40 años (ex de la Lazio), mientras que, al menos de inicio, se espera que tanto Joaquin Correa como Tomas Palacios estén en el banquillo.

En el otro equipo, el técnico portugués Abel Ferreira no puede contar con Jefte, sancionado, en defensa ni con Paulinho, lesionado, en ataque, donde sí está Vitor Roque (ex del Barcelona).

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LAS POSIBLES ALINEACIONES

PALMEIRAS (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Entrenador: Abel Ferreira.

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ESTUDIANTES (3-5-2): Fernando Muslera; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Entrenador: Alexander Medina.