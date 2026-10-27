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Paul Scholes cree que Antonio Conte es el único candidato viable para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United. La leyenda del club insiste en que el temperamental técnico italiano es el entrenador ideal para sacudir a una plantilla en apuros y devolver al equipo a la lucha por la Premier League.

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Aumenta la presión en Old Trafford

Carrick afronta un futuro cada vez más incierto en el United tras un desastroso inicio de temporada. El club atraviesa una pésima racha de resultados, culminada el domingo con una contundente derrota por 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Ese resultado deja al United con una sola victoria en sus últimos ocho partidos de la Premier League.

Por desgracia para Carrick, a las pésimas actuaciones sobre el terreno de juego se suma un creciente malestar dentro del club. Según las informaciones, Lisandro Martinez se ha pronunciado contra la cúpula del club. Mientras tanto, el capitán Bruno Fernandes ha criticado abiertamente a Carrick y a su cuerpo técnico, lo que pone de manifiesto la profunda fractura del vestuario.

Scholes señala al sustituto ideal

Si el club acaba decidiendo cambiar de entrenador, Scholes cree que Conte es el candidato ideal. Cuando le presentaron una lista de aspirantes que incluía a Eddie Howe y Julian Nagelsmann, la leyenda del United dejó clara su preferencia. En declaraciones a The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Scholes admitió que fichar al italiano sería una apuesta arriesgada, pero necesaria para salvar la temporada.

«Habría que elegir a un entrenador que creas que nos devolverá la competitividad en la Premier League», explicó Scholes. «De esos tres, Antonio Conte es el indicado, pero su fichaje viene con una p*** advertencia enorme».

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«Ha dejado entrever que quiere venir y estoy bastante seguro de que el club habrá hablado con los tres. No entiendo por qué querría este trabajo porque, personalmente, no creo que el equipo tenga el nivel suficiente para él».

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Emery, otra opción, pero Conte sigue siendo la prioridad

Scholes también propuso al entrenador del Aston Villa, Unai Emery, como posible solución. Elogió al español por lograr grandes resultados de forma constante y ganar la Europa League, pese a perder con frecuencia a sus mejores jugadores por traspasos. Sin embargo, la leyenda del United sigue considerando a Conte la mejor opción por su trayectoria en la élite.

«Creo que Conte es el mejor de los que hay disponibles», señaló Scholes. «Cuando hablo de los mejores y comparo a esos cuatro, creo que Antonio Conte está a años luz de todos ellos. Piensa en la Juventus; luego fue al Napoli y ganó la liga con ellos. Es temperamental, sé que lo es y que puede estar un poco loco, pero, si hablamos de entrenadores que han triunfado en grandes clubes, les lleva muchísima ventaja».

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«No me importa que sea a corto plazo. No me importa que esté 18 meses y nos meta en la lucha por la liga; eso sería un éxito. Cuanto más lo pienso, más claro tengo que Conte tiene que venir y poner orden».

Espera un duro partido contra el Chelsea

El United debe volver rápidamente a centrarse en el terreno de juego, porque le espera un compromiso exigente. Se enfrentará al Chelsea el sábado en la Premier League, y la presión sobre Carrick aumentará si el equipo no consigue la victoria.