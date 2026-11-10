Steven Gerrard se deshace en elogios hacia Lamine Yamal en Overlap Daily. El exastro del Liverpool sitúa incluso al extremo del FC Barcelona por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

«Está más avanzado de lo que estaba Ronaldo a los diecinueve años. Jugué contra Messi cuando yo era joven, y probablemente también está más avanzado de lo que estaba Messi entonces», afirma Gerrard sobre Yamal.

Gerrard está convencido de que Yamal puede llegar algún día al nivel de Ronaldo y Messi. Eso sí, advierte la leyenda del Liverpool, la estrella del Barcelona deberá mostrar el hambre y la constancia de ambos.

El analista ya había elogiado a Yamal la semana pasada en TNT Sports. «Estamos hablando de una megaestrella. Es un fenómeno. Sus cifras actuales, en goles y asistencias, son increíbles, casi dan miedo. Sin duda será un placer estar esta noche en el estadio y verlo jugar de cerca», dijo antes del Barcelona-Aston Villa.

El exmediapunta también aconseja a Yamal que siga en el Barcelona. «El Barcelona pelea cada temporada por el título de LaLiga y por la Champions League. Juegas cada semana ante 100.000 espectadores y eres titular en la selección. ¿Por qué ibas a marcharte?»

Yamal cumplió diecinueve años este verano. Una semana después conquistó el título mundial con España. Dos años antes, el extremo se proclamó campeón de Europa.

El extremo ya ha ganado tres veces el título de Liga española con el Barcelona. Además, Yamal ha conquistado una copa nacional y dos Supercopas de España.