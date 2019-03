¡Está loco! Balotelli celebra su gol al Saint-Etienne... ¡en un directo de Instagram!

El ahora punta del Olympique Marsella vuelve a dar la nota con sus festejos.

Mario Baloetelli sigue sumando capítulos a su carrera de novela. Este domingo, abrió el marcador del Olympique de Marsella y celebró su gol ante el Saint-Etienne con un directo de Instagram.

Al delantero italiano le tomó solo 12 minutos anotar su cuarto gol en seis partidos para el club desde su fichaje procedente del Niza en enero pasado. Inmediatamente, el jugador de 28 años se apartó para celebrar con un teléfono y aparecieron detrás suyo el resto de sus compañeros. Una auténtica locura.

🤪 ¡ESTÁ LOCO! Balotelli celebra su gol... ¡en directo en Instagram! pic.twitter.com/UjdGodjsno — Goal en español (@Goal_en_espanol) 3 de marzo de 2019

Balotelli es conocido por sus celebraciones fuera de lo normal. Todavía se recuerda su celebración en un derbi de Manchester en octubre de 2011, cuando marcó al United y mostró una camiseta en la que se podía leer "Why always me?" ("¿Por qué siempre yo?").

El equipo francés espera que los goles de Balotelli sirvan para meter al club en la Liga de Campeones del año próximo. Con el Niza, firmó 43 goles entre 2016 y 2019, y parece estar volviendo a su mejor forma luego de sus pasos poco brillantes en el Liverpool y el AC Milan.