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Fabian Hurzeler, entrenador del Brighton & Hove Albion, ha descartado que Yankuba Minteh se haya visto afectado por el fracaso de su posible fichaje por el Liverpool. El internacional gambiano fue uno de los principales objetivos del Liverpool en el mercado de verano, pero sigue siendo una pieza fundamental del proyecto del club en el Amex Stadium.

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Comprometido pese al interés del Liverpool

Las especulaciones en torno a Minteh marcaron el mercado de fichajes de verano. El Liverpool había identificado al extremo gambiano como un objetivo importante para reforzar su ataque. Sin embargo, el Brighton se mantuvo firme y rechazó dos ofertas del Liverpool , de 50 y 60 millones de libras, respectivamente.

Pese al atractivo de jugar en Anfield, Hurzeler asegura que el futbolista ya ha dejado atrás el asunto. Ante los medios, en la previa del partido del domingo contra el Newcastle United, el técnico alemán dejó claro que el extremo está centrado en el Brighton.

«Eso ya pasó. Han transcurrido unos meses y lo veo plenamente comprometido con este club», dijo Hurzeler a los periodistas en rueda de prensa. «Veo que tiene muchísimas ganas de triunfar con el Brighton y también entiende que, si tenemos éxito como club, él puede brillar individualmente».

Recuperación y regreso a los terrenos de juego

La progresión de Minteh a las órdenes de Hurzeler se vio interrumpida por un importante contratiempo físico durante la pretemporada, cuando se lesionó el tobillo en un amistoso contra la Roma en agosto . Tras pasar por el quirófano, el extremo volvió a jugar a finales de octubre y desde entonces ha disputado tres partidos saliendo desde el banquillo.

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El entrenador, de 33 años, cree que Minteh está recuperando el nivel físico necesario para volver a ser titular, aunque reconoció que la competencia por un puesto es intensa. El extremo gambiano llegó al Brighton procedente del Newcastle United en el verano de 2024 por una cifra que, según se informó, fue de 30 millones de libras, y tiene contrato hasta el verano de 2029. Ha disputado 76 partidos en todas las competiciones con el Brighton, en los que ha marcado 10 goles y repartido nueve asistencias.

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La lucha por la titularidad

Uno de los principales motivos por los que Minteh ha empezado los últimos partidos en el banquillo es el extraordinario estado de forma de Diego Gomez. El internacional paraguayo se ha adueñado de la banda derecha y aporta la creatividad que exige Hurzeler. Gomez incluso descansó durante la contundente victoria del club por 4-0 ante el equipo rumano Universitatea Craiova en la Conference League de la UEFA, una muestra de su condición de habitual e importante en el primer equipo.

Hurzeler disfruta del dilema táctico que supone contar con dos opciones de primer nivel en la banda. «Está listo para jugar», explicó el entrenador. «Por supuesto, todos los demás jugadores que han estado jugando por delante de él están rindiendo bien. Se trata de que compita, de que vea esto también como una gran oportunidad para mejorar su nivel, sacar lo mejor de sí mismo y ayudar al equipo. Eso es lo que exijo ahora mismo a todos los que no son titulares, porque este tipo de competencia hará mejor al equipo».

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En busca de la Champions League

En el Amex reina ahora un enorme optimismo: el Brighton ocupa la segunda posición de la Premier League, nueve puntos y 11 puestos por encima del Newcastle United.