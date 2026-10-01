La selección neerlandesa vio cómo le anulaban ante Grecia un empate de Denzel Dumfries muy discutible. El árbitro Marco Guida invalidó el 2-2 por fuera de juego tras la intervención del VAR Daniele Chiffi, pero el gol debería haber subido al marcador según las reglas de la IFAB.

La jugada se produjo tras un balón largo de Joey Veerman. Dumfries cabeceó el balón desde el segundo palo hacia la boca de gol. Allí estaba Mexx Meerdink, que tocó el balón ligeramente. En ese momento, Dumfries estaba en posición de fuera de juego, pero el balón llegó al defensa griego Panagiotis Retsos.

Retsos controló deliberadamente el balón botando hacia un lado e intentó regatear a Dumfries. El internacional neerlandés lo leyó bien, interceptó y marcó a bocajarro.

Precisamente esa acción deliberada de Retsos es, según la regla 11 de la IFAB, la clave. Una posición previa de fuera de juego queda invalidada cuando un adversario juega deliberadamente el balón, siempre que no se trate de una parada deliberada.

La IFAB habla en ese caso de ‘deliberate play’. Un defensa no tiene por qué controlar el balón a la perfección: también un control, pase o acción defensiva fallidos pueden considerarse una acción deliberada de juego.

Entre los criterios importantes figuran si el defensa ve el balón, si tiene tiempo para reaccionar y si puede colocar su cuerpo. En el caso de Retsos, el balón botó con facilidad delante de sus pies y él tomó conscientemente la decisión de llevárselo con el interior del pie.

Por tanto, la acción parece muy similar a los ejemplos que da la propia IFAB. Si un defensa juega deliberadamente el balón y luego lo pierde ante un atacante que antes estaba en fuera de juego, en principio el juego debe continuar.

El árbitro italiano Guida fue llamado a la banda por su compatriota Daniele Chiffi (el VAR) y anuló el gol por fuera de juego tras revisar las imágenes.







