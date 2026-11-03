Giovanni van Bronckhorst ve posibilidades para el Feyenoord en el partido de Champions League contra el Inter, pero sabe que los de Róterdam no pueden permitirse errores. Poco antes del inicio en De Kuip, el entrenador explica a Ziggo Sport dónde cree que están las oportunidades ante el gigante italiano.

«Siempre hay posibilidades, sobre todo cuando jugamos en casa», responde Van Bronckhorst al ser preguntado si el Feyenoord puede dar la sorpresa. «Creo que en los últimos años siempre hemos conseguido buenos resultados contra grandes rivales. Esta noche también puede pasar, pero para eso tiene que salir todo bien».

El entrenador espera que su equipo vuelva a aprovechar el ambiente especial de De Kuip. «A veces necesitas que las cosas te favorezcan un poco y tener la suerte de poder marcar», señala Van Bronckhorst, que quiere vivir «otra noche mágica».

Según el técnico, el mayor peligro está en las transiciones del Inter. «Tienes la sensación de que estás bien en el partido. A veces ellos también te hacen sentir eso y, cuando cambian de defensa a ataque, te encuentran demasiado abierto», advierte.

Van Bronckhorst considera que los dos delanteros del Inter pueden ser especialmente peligrosos si el Feyenoord deja demasiado espacio. También destaca que los italianos defienden muy bien en bloque bajo y que cuentan con mucha experiencia y llevan tiempo jugando juntos. Según el entrenador, Givairo Read será quien se enfrente principalmente al ofensivo Federico Dimarco.

Aun así, Van Bronckhorst ve suficientes opciones para hacer daño al Inter. «Está claro que conceden ocasiones», afirma. «Creo que hoy podemos generar ocasiones. Ojalá también podamos aprovecharlas».

En la alineación del Feyenoord destaca sobre todo la titularidad de Thijs Kraaijeveld, elegido por delante de Tsuyoshi Watanabe. «Watanabe acabó el partido con algunas molestias», explica Van Bronckhorst. «Así que es una cuestión física. Además, ya hemos perdido a Jerry St. Juste, por lo que no queríamos correr riesgos». Watanabe, no obstante, estará en el banquillo.

Kraaijeveld formará así junto a Mika Mármol el eje de la defensa del equipo de Róterdam y se prepara para un partido especial. «Es una buena oportunidad para que hoy juegue en la Champions League», dice Van Bronckhorst. «Es fantástico para él y para el club jugar en este escenario contra un equipo muy bueno».

Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Alineación del Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.