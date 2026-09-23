Jürgen Klopp no ha convocado a Julian Brandt porque ya conoce bastante bien al centrocampista del Ajax. El seleccionador de Alemania prefiere a jugadores a los que aún no ha visto muchas veces en acción.

Klopp convocó a un total de 44 jugadores para los cuatro partidos de Alemania en la Nations League. Marc-André ter Stegen recibió una llamada, pero ese no fue el caso de su compañero en el Ajax, Brandt.

«Conozco a Jule desde hace muchísimo tiempo», declaró Klopp este miércoles en conversación con la NOS. «Hace años quise llevarlo al Liverpool, cuando yo era entrenador allí. Lo conozco desde hace mucho tiempo, eso es todo».

«Lo está haciendo enormemente bien, pero ya lo conozco. Así que, Jule: sigue así. Sé que no va a entrar en pánico. Hace de todo, pero entrar en pánico no forma parte de eso. He convocado a 44 jugadores y podrían haber sido muchos más», añadió Klopp.

Brandt (30) suma 48 internacionalidades con la camiseta de Alemania. La última aparición del jugador del Ajax con la selección nacional se remonta a noviembre de 2024. Entonces jugó una hora ante Hungría en un partido de la Nations League.

El experimentado alemán ha tenido un fuerte inicio en el Ajax, por lo que ya se escucha la petición de que vuelva a la selección alemana. Por ahora, Klopp prefiere a otros jugadores para su centro del campo.