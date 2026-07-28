Esta es la razón por la que Arne Slot aún no es seleccionador de la selección neerlandesa

El nombramiento de un nuevo seleccionador para la selección neerlandesa parece necesitar más tiempo. Según NRC, existe una diferencia entre lo que ofrece la KNVB y lo que pretende Arne Slot.

Fuentes cercanas informan al citado diario de que el director de fútbol de élite tiene preparado para Slot un contrato hasta mediados de 2030. Sin embargo, el técnico sin club ve con mejores ojos un vínculo hasta la Eurocopa de 2028.

Slot está en la lista desde la marcha de Ronald Koeman tras el fallido Mundial. Pese a ello, las conversaciones con la KNVB aún no han desembocado en un acuerdo definitivo.

La federación parece tener que darse prisa. La selección neerlandesa se enfrentará el 24 de septiembre a Alemania en la Nations League, selección que la semana pasada nombró a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador.

Todo apunta a que Slot sí está interesado en el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa. Hace poco quedó claro que el Liverpool quiere completar el salario del neerlandés si finalmente da el paso con la KNVB.

Liverpool también sale beneficiado, porque, según una fuente de De Telegraaf, el club todavía debe pagar a Slot más de diez millones de euros. El técnico destituido se comportó correctamente tras su salida, por lo que el gigante inglés está dispuesto a ayudarle de cara al puesto de seleccionador.