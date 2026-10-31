Míchel Sánchez reaccionó a la lesión de Julian Brandt tras la trabajada victoria del Ajax por 1-0 ante el AZ. El entrenador español habló con ESPN sobre la lesión del alemán, pero el periodista Milan van Dongen no tradujo sus palabras con total precisión.

Gracias a un temprano gol de cabeza de Tolu Arokodare, el Ajax logró el sábado por la noche su primera victoria ante el AZ en doce enfrentamientos. «El AZ es un equipo extraordinario», comenzó Míchel su análisis en ESPN. «Llevábamos más de cinco años sin ganarles y es un equipo muy compenetrado, que lleva años trabajando de la misma manera».

Según Míchel, el Ajax aún se encuentra en una fase en la que los jugadores deben comprender exactamente qué se les pide. «Lo estamos intentando y los jugadores están a un nivel muy alto en lo mental y en cuanto a entrega», afirmó el español. «En los primeros quince o veinte minutos hicimos varias cosas muy bien y, además del gol, generamos varias situaciones de peligro».

Después, según Míchel, el desarrollo del partido cambió considerablemente. «A partir de ese momento dominó el AZ», reconoció el entrenador, que vio cómo su equipo se veía obligado a replegarse cada vez más. «Si no puedes atacar bien, tienes que defender bien», señaló sobre la actuación de su equipo, que, a su juicio, defendió bien sobre todo durante la primera hora.

«La última media hora se nos hizo muy larga», admitió Míchel. «Tuvimos que dar entrada a jugadores con experiencia, como Steven Berghuis y Daley Blind, aunque todavía no tienen ritmo de competición». Pese a ello, el técnico se mostró satisfecho con los tres puntos, que dejan al Ajax a uno del líder, el Feyenoord.

En ESPN también preguntaron a Míchel por qué el Ajax no consiguió presionar constantemente al AZ con suficiente intensidad. «En cuanto podían dar dos, tres o cuatro pases, resultaba muy difícil seguir presionando con intensidad», explicó. «Deberíamos haber tenido más control del balón, porque si atacas bien, también defiendes mejor».

Un contratiempo para el Ajax fue la lesión de Brandt, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 35 y fue sustituido por Oscar Gloukh. Milan van Dongen tradujo las respuestas de Míchel en español para los espectadores de ESPN nada más terminar el partido, pero no reprodujo con total precisión sus palabras sobre la lesión. «Sí, vuelve a recalcar que, por supuesto, los primeros veinte minutos fueron buenos; después se lesionó Brandt, de quien, por cierto, dice que la lesión parece no ser grave», relató Van Dongen.

Esa traducción no fue del todo acertada. Esto fue lo que dijo literalmente en español el entrenador del Ajax: «Brandt no se encontraba bien y acabó pidiendo él mismo el cambio. Vamos a ver qué gravedad tiene la lesión. Esperemos que no sea grave, pero no se encontraba bien».