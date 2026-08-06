ESPN revela el precio exacto que pide el Feyenoord por Givairo Read

Feyenoord aspira a una cantidad fija de 33 millones de euros por Givairo Read, según ESPN. El director técnico Devy Rigaux no está dispuesto a ceder y por eso ya ha visto cómo varios clubes interesados se retiraban.

Según el periodista Daniël Man, Feyenoord siente poca necesidad de vender a Read este verano. Por ese motivo, Nottingham Forest y AS Roma se retiraron.

«Feyenoord está siendo realmente tajante. Han rechazado un paquete total de 29 millones de euros por Read, que consistía en 25 millones fijos y 4 millones en bonus», afirmó Man en el pódcast Tekengeld.

A Read le habría gustado dar el paso a la Roma, pero el club de Róterdam apunta a una cifra más alta. «Feyenoord quiere una cantidad fija de 33 millones de euros. ¿Sigue habiendo una posibilidad? Ahora mismo parece que el acuerdo ya no va a salir adelante. Rigaux se mantiene firme y quiere al menos 33 millones de euros. De hecho, incluso da la impresión de que no quiere vender en absoluto. Read está considerado un jugador importante».

En Feyenoord, Read todavía tiene contrato hasta mediados de 2029, por lo que el club no espera que el lateral de banda de veinte años pierda valor rápidamente.

En cualquier caso, Read no es un jugador que vaya a amotinarse. «Hemos hablado con fuentes cercanas al jugador. No, Givairo es un gentleman».

«Quiere al Feyenoord y desde luego no va a ponerse en rebeldía. Esperamos que juegue el domingo contra el Sparta», concluyó Man.