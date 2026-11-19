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Los aficionados del Manchester United pudieron echar un vistazo poco habitual a los primeros entresijos del trabajo del entrenador argentino Mauricio Pochettino, después de que el operador de un dron lograra grabar parte de su primera sesión de entrenamiento con el equipo y publicara en YouTube un vídeo de 12 minutos.

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El episodio ha suscitado dudas sobre la privacidad de los entrenamientos y la posibilidad de que se filtre información técnica y táctica antes de los partidos.

Pochettino llegó ayer, miércoles 18 de noviembre, a la ciudad deportiva de Carrington para comenzar oficialmente su etapa como entrenador del Manchester United, después de cerrar sus compromisos con la selección de Estados Unidos, a la que dirigió en sus dos últimos partidos ante Haití, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El club había anunciado su nombramiento el 13 de noviembre, con la previsión de que asumiera el cargo a partir del día 18 de ese mismo mes.

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Las imágenes permitieron a los aficionados ver parte del entrenamiento, en el que Pochettino y los jugadores aparecían repartidos en tres grupos, mientras el dron captaba la escena desde distintos ángulos y distancias, lo que ofrecía una visión clara de las actividades que se desarrollaban sobre el césped.

Según la web de la cadena británica BBC, el operador del dron publicó el vídeo en YouTube acompañado de unas aclaraciones en respuesta a las preguntas de los usuarios sobre la legalidad de la grabación, en las que aseguraba que el espacio aéreo que rodea Carrington no está restringido y que había respetado la normativa que regula el uso de drones en el Reino Unido.

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«Para quienes preguntan por la legalidad, el espacio aéreo no está restringido, lo que significa que cualquiera puede volar por encima», explicó el operador del dron en una aclaración publicada en el canal que subió el vídeo.

«El dron permaneció en todo momento dentro de mi campo de visión directo y no sobrevoló a nadie ni se acercó siquiera a ninguna persona, así que el vuelo fue totalmente legal según las normas de la Autoridad de Aviación Civil británica que regulan el uso de drones», añadió.

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«El dron lleva las marcas identificativas exigidas y cuento con todas las licencias necesarias y con un seguro de responsabilidad civil», prosiguió.

«En cuanto a la filtración de noticias del equipo o de la táctica, la grabación se hizo media hora después del inicio de la primera sesión del entrenador, y había muchos medios de comunicación en el lugar, así que seguro que estas no serán las únicas imágenes del entrenamiento que se publiquen», continuó.

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El dron no fue el único que grabó, ya que el canal oficial del Manchester United también estuvo presente para documentar la sesión, dentro del contenido habitual que el club publica sobre los entrenamientos y el día a día del equipo.

Las directrices de la Autoridad de Aviación Civil británica incluyen advertencias sobre el uso de drones en lugares donde las personas tienen una expectativa razonable de privacidad, como el interior de sus casas o sus jardines, y señalan que grabar en esas circunstancias puede constituir una infracción de la legislación de protección de datos.

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El episodio cobra mayor relevancia por el momento en que Pochettino ha asumido el cargo, ya que el técnico argentino no ha dispuesto de un largo periodo de preparación antes de su primer partido, que será ante el Liverpool el domingo 22 de noviembre en Anfield, correspondiente a la Premier League.