Espíndola: "Honduras está mucho mejor de lo que los hondureños creen"

El defensor argentino de Marathon destacó el aislamiento para frenar el contagio de coronavirus y habló de su labor social con los más necesitados.

Esteban Espíndola señaló que la cuarentena por la pandemia del coronavirus es positiva en Honduras y que en lo personal le sirve para "reflexionar, saber dónde estoy parado, analizar lo que quiero hacer y desarrollar mi fe”.

En entrevista con el diario El Heraldo, el defensor de Marathon hizo un análisis de la situación del país. "Me pintaron como que Honduras vivía una crisis eterna, y yo no creo que Honduras sea así. El país sanitariamente tal vez no está preparado para afrontar una pandemia, pero y la están viviendo mucho peor porque no tomaron las medidas que tomaron aquí. Honduras está mucho mejor de lo que los hondureños creen", dijo el argentino.

Ante la situación que se vive actualmente, Espíndola decidió salir a repartir más de 700 platos de comida a barrios necesitados. "Dios me dio la posibilidad de salir unos días a la calle y ver la gente que necesita realmente, ver cómo ellos no le temen, ver cómo esa gente convive de alguna manera con la muerte", declaró.

Espíndola señaló que la idea surgió del presidente Orinson Amaya. "Yo le mandé un mensaje y nos ofrecimos como voluntarios para ir a servir. Fuimos, preparamos algo de comida y llevamos más de 700 platos a cuatro puntos de la ciudad, en donde la gente está muy necesitada", apuntó.

"A mí me gusta ayudar mucho con comida, en vez de dar dinero. No es necesario ser millonario para ayudar. He escuchado a muchos decir: “Si tuviera dinero, ayudaría”... no, ayudá con lo que tenés", señaló el marcador central.