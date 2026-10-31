«Espero seguir haciendo historia en París»: Luis Enrique elogia a la «increíble» plantilla del PSG tras el triplete y las dos asistencias de Achraf Hakimi en la goleada por 5-1 al Le Havre

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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, elogió la profundidad de su plantilla y la mentalidad de su equipo después de que el vigente campeón de Francia y de Europa remontara un gol en contra para golear al colista Le Havre el viernes por la noche. El capitán en funciones, Achraf Hakimi, fue el gran protagonista en el Stade Oceane al participar directamente en los cinco goles en una actuación dominante.

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Un defensa marroquí lidera una remontada contundente

Hakimi firmó el primer triplete de su carrera profesional y repartió dos asistencias en la novena jornada para sellar la sexta victoria consecutiva del PSG en la Ligue 1. Con los delanteros Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskhelia todavía de baja por lesión, el equipo parisino cambió a cinco titulares respecto al triunfo por 2-0 del lunes ante el Lyon. Pese a encajar el primer gol, el líder reaccionó y logró su novena victoria seguida entre todas las competiciones.

Los visitantes se reponen del revés inicial

El Le Havre, que aún no conocía la victoria, amenazó con dar la sorpresa en el minuto 18. Senny Mayulu, que regresaba al once, perdió el balón en campo contrario y permitió que Rayan Fofana avanzara por la derecha y centrara para que Josh Maja, exdelantero del Sunderland y del West Bromwich Albion, marcara a placer su cuarto gol de la temporada.

Después de que Arnaud Bodart, portero local debutante, impidiera el empate de Ferran Torres, Hakimi tomó las riendas pese a no haber marcado todavía esta temporada. En el minuto 26, el marroquí controló un pase largo de Lucas Hernandez y cedió el balón al extremo belga Mika Godts, que lo ajustó al palo izquierdo para marcar por segundo partido consecutivo. Dos minutos después, Mayulu habilitó a Hakimi, que batió a Bodart por su palo corto. El VAR anuló la señalización inicial de fuera de juego.

Tras el partido, Enrique valoró la reacción en declaraciones a PSG TV: «Es una gran victoria. Empezamos el partido con la concentración de siempre, pero sufrimos a la contra y así fue como marcaron. Cuando juegas fuera de casa, tus rivales siempre están más motivados. Pero, al final, fuimos nosotros quienes dominamos el encuentro. Creamos muchas ocasiones y nuestros jugadores rindieron a un nivel muy alto, así que estamos contentos».

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«Vimos de lo que son capaces los Titis, aunque es difícil estar a la altura del nivel que marca el Paris Saint-Germain. Pero eso es lo que buscamos: ser lo más competitivos posible en cada partido, sea quien sea el rival. ¿El récord de victorias? Tengo la suerte de dirigir un club de este nivel y de contar con jugadores increíbles. Estoy muy contento y espero seguir haciendo historia en París».

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Una ráfaga en la segunda parte sella un triplete histórico

Aunque Sota Nakamura y Fofana amenazaron con empatar para un Le Havre colista con solo dos puntos en toda la temporada, Hakimi amplió la ventaja diez minutos después del descanso. Tras una falta de Amir Richardson sobre Maghnes Akliouche en el borde izquierdo del área, el lateral derecho lanzó un libre directo desde unos 18 metros que entró ajustado al palo derecho.

El partido dio un giro decisivo en el minuto 62, cuando Maja remató de cabeza un centro de Djibril Ouziad desde la derecha contra la parte exterior del poste izquierdo. El PSG salió inmediatamente a la contra: Bodart abandonó su área y no logró interceptar el pase en profundidad de Hakimi, lo que permitió a Mayulu superar al portero y marcar a puerta vacía desde unos 27 metros. Siete minutos después, Bodart rechazó un primer remate de Hakimi tras un centro raso de Godts, pero el balón golpeó en el muslo derecho del defensa y acabó en la red.

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En declaraciones posteriores a PSG TV, Hakimi afirmó: «Fue una actuación muy buena de todo el equipo y estamos muy contentos. No fue fácil, empezamos encajando un gol, pero demostramos nuestro carácter y tuvimos la actitud adecuada para meternos de nuevo en el partido. Eso es lo más importante. Es una gran noche para mí, sobre todo porque ganamos, pero también porque es mi primer triplete. Estoy contento y espero marcar tantos goles como sea posible con esta camiseta».

El PSG gana impulso tras un comienzo titubeante

Después de sumar un solo punto en sus tres primeros partidos de la Ligue 1, el PSG ha vuelto a afianzar su autoridad al frente de la máxima categoría francesa. El vigente campeón de Europa intentará mantener esta eficacia de cara a sus próximos compromisos en la Champions League y en las competiciones nacionales mientras espera el regreso de Dembele y Kvaratskhelia. Mientras tanto, el Le Havre sigue sin ganar y permanece anclado en el último puesto.