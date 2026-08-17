Fink conoce al nuevo fichaje del Borussia Dortmund de su etapa compartida en el club de la primera división belga KRC Genk. El exinternacional alemán estuvo allí en el banquillo como entrenador desde junio de 2024 hasta diciembre de 2025, mientras que Karetsas procede de la cantera del club.

"Es un pequeño mago, un centrocampista muy creativo con un gran regate. En un equipo de posesión como el Dortmund podrá conseguir muchísimo con eso, encaja bien. Puede dar mucho espectáculo si recibe libertad", valoró Fink sobre el nuevo fichaje del BVB.

Aun así, el griego, con solo 18 años, está lejos de haber alcanzado el final de su desarrollo. "Puede y debe mejorar aún más, aprender muchísimo todavía", analizó Fink sobre su antiguo pupilo, y concretó: "Por ejemplo, en lo que respecta a la gestión del riesgo. ¿Cuándo tengo que jugar o aguantar el balón? ¿Cuándo debo salir a la contra e irme en el regate?"

En esos aspectos, Karetsas necesita "más experiencia todavía. Con 18 años aún no puede tenerla. Eso llegará automáticamente con la práctica en los partidos", explicó Fink. El joven de 18 años simplemente debe ser "paciente. No puede pensar que ya lo sabe y lo puede todo".

Porque la exigencia en Dortmund será distinta a la que tenía en Genk. En ese sentido, Fink advirtió del exceso de presión que podría recaer sobre el atacante. "La expectativa por el precio del traspaso es alta. Espero que no se convierta en un problema. Sobre todo si quizá las cosas no van tan bien para él o para el club".

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Konstantinos Karetsas marca en un amistoso del BVB contra el Arsenal

El BVB hizo oficial el fichaje del internacional griego, que ha sido convocado diez veces, hace algo menos de dos semanas. En Dortmund, Karetsas firmó un contrato hasta 2031 y, a cambio, llegaron a Bélgica unos 32 millones de euros.

De este modo, el jugador de 18 años es ligeramente más barato que el hasta ahora fichaje récord del Dortmund, Ousmane Dembélé, que en el verano de 2016 pasó del Stade Rennes al club de Westfalia por 35 millones de euros.

En su debut, el griego convenció de inmediato. En la victoria por 3-2 en el amistoso contra el Arsenal de la pasada semana, aportó directamente un gol.

Después de Joane Gadou, Kaua Prates y Justin Lerma por un total de alrededor de 30 millones de euros, Karetsas es ya el cuarto fichaje del BVB este verano. Sin embargo, la actividad del Borussia en el mercado no ha terminado todavía. El compatriota de Karetsas, Giannis Konstantelias, y Joey Veerman, del PSV Eindhoven, también están a punto de fichar por los aurinegros.