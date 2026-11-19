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Harvey Barnes ha lanzado un mensaje claro al exjugador del Newcastle United Bruno Guimaraes: su regreso a Tyneside con el Arsenal no será cómodo. El Newcastle necesita reaccionar tras una racha irregular y ve la visita del líder de la liga como la ocasión perfecta para reivindicarse.

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Guimaraes vuelve por primera vez a Tyneside tras su traspaso por 75 millones de libras

La Premier League regresa tras el parón internacional con un duelo de gran importancia el sábado por la tarde en St James' Park. Será la primera aparición de Guimaraes en Tyneside desde que dejó el Newcastle por el Arsenal en verano por 75 millones de libras .

El Arsenal llega al noreste de Inglaterra como sólido líder de la liga, con 27 puntos de 30 posibles y cinco de ventaja en lo más alto de la tabla. El Newcastle, por su parte, ha tenido dificultades en casa: solo ha ganado uno de sus cinco partidos en St James' Park esta temporada.

Aunque no se sabe qué recibimiento tendrá Guimaraes, esta temporada ya disfrutó de una visita memorable a la región. Salió del banquillo y marcó contra el Sunderland, y celebró el gol de forma efusiva pese a la hostil acogida de la afición local.

Barnes confía en que el Newcastle esté a la altura del reto ante el Arsenal

Pese al buen momento del Arsenal, Barnes cree que enfrentarse al líder es justo el estímulo que necesita su equipo. Antes del partido del fin de semana, el extremo aseguró que al Newcastle le gusta medirse en casa a los mejores rivales.

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«En cierto modo, creo que es un partido muy bueno para nosotros», declaró Barnes a Sky Sports. «Está claro que te pones a prueba contra los mejores y creo que, a lo largo de los años, se ha visto que, cuando llegan estos retos, especialmente en St James’ Park, damos un paso adelante y los afrontamos de cara. Siento que es el tipo de partido que necesitamos después del parón».

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El extremo espera que su excompañero se marche descontento

Ver a un excompañero jugar para un rival añade tensión al encuentro del sábado. Sin embargo, Barnes dejó a un lado cualquier sentimentalismo por el regreso de Guimaraes con la camiseta del Arsenal y recalcó que el Newcastle está centrado en el resultado.

«Es fútbol. La gente se va y vuelve; Bruno regresa con otra camiseta», añadió. «Espero que no esté contento con el resultado al final del partido. Las cosas son así. Nosotros simplemente iremos allí y haremos nuestro trabajo».

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Una prueba crucial para ambos equipos tras el parón internacional

El duelo del sábado por la tarde tiene una gran importancia para ambos clubes en el regreso de la competición nacional. Para el Newcastle, derrotar al líder sería una gran oportunidad de mejorar sus discretos resultados en casa y dar impulso a su temporada.

El Arsenal, por su parte, afronta una dura prueba en un campo hostil mientras busca proteger su ventaja de cinco puntos en lo más alto de la Premier League.