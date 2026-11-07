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Tim Ursinus
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«Espero que estuviera decepcionado»: sorprendentes palabras de un entrenador de la Bundesliga sobre la no convocatoria de una estrella de la selección alemana

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El entrenador del 1. FSV Mainz 05, Urs Fischer, se ha pronunciado con unas palabras sorprendentes sobre la ausencia de Nadiem Amiri en la convocatoria de la selección alemana.

El técnico del Mainz espera que la ausencia del centrocampista en la selección tenga un efecto positivo. «Espero que Nadiem se haya sentido decepcionado. Ahora tiene que demostrar con sus actuaciones: ¡ahora más que nunca! La actitud es lo más importante», dijo antes del partido del sábado contra el Bayern de Múnich.

Amiri, como todo el Mainz, está lejos de su mejor forma en estos momentos. El equipo de Hesse Renano ha encadenado tres derrotas, incluida la dolorosa eliminación en la Copa de Alemania ante el VfL Bochum, de segunda división. Sin embargo, con diez puntos en ocho partidos, el equipo de Fischer ocupa una cómoda posición en la zona media de la Bundesliga (10.º) antes de enfrentarse al club más laureado de Alemania.

Nadiem Amiri fue al Mundial tras participar en 21 goles

Tras su extraordinaria temporada 2025/26 (17 goles y cuatro asistencias), que le valió una convocatoria para la lista del Mundial del exseleccionador alemán Julian Nagelsmann, Amiri ha aportado mucho menos en ataque esta campaña, sobre todo en la Bundesliga. Solo ha dado una asistencia en ocho partidos. Se perdió por problemas de rodilla la eliminación copera en Bochum, después de que el capitán brillara con cuatro participaciones de gol en la victoria por 9-0 ante el VfB Krieschow, de una categoría inferior, en la primera ronda.

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El sucesor de Nagelsmann, Jürgen Klopp, sí había incluido a Amiri en la convocatoria de su primera concentración. El centrocampista jugó 80 minutos en el empate 1-1 como visitante ante Países Bajos, que también supuso el debut del seleccionador. En la derrota por 0-1 contra Grecia, pasó los 90 minutos en el banquillo.

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Para el próximo parón de selecciones, en el que Alemania cerrará la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), Klopp se limitó a una convocatoria de 24 jugadores.

Por delante de Amiri, Klopp eligió para el centro del campo y la mediapunta a Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (todos del Bayern de Múnich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (también del Bayern de Múnich) y el debutante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
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Selección alemana: la convocatoria de Jürgen Klopp, al detalle

Posición

Jugador

Portería

Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Ámsterdam)

Portería

Alexander Nübel (Besiktas de Estambul)

Portería

Jonas Urbig (Bayern de Múnich)

Defensa

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Defensa

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Defensa

Jonathan Tah (Bayern de Múnich)

Defensa

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Defensa

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Defensa

Philipp Treu (SC Freiburg)

Defensa

Nathaniel Brown (Bayern de Múnich)

Defensa

Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampo

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Centrocampo

Lennart Karl (Bayern de Múnich)

Centrocampo

Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)

Centrocampo

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Centrocampo

Tom Bischof (Bayern de Múnich)

Centrocampo

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich)

Centrocampo

Said El Mala (1. FC Colonia)

Centrocampo

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Centrocampo

Florian Wirtz (Liverpool FC)

Centrocampo

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Delantera

Kai Havertz (Arsenal FC)

Delantera

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Delantera

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

Delegar artículos SEO y gestionar freelancers en este ámbito

Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

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Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

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