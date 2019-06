"Espero que el club pueda llegar a una final de vuelta, lo merece"

Pochettino hizo un análisis tras la derrota del Tottenham ante el Liverpool, por la final de la Champions.

No fue la final soñada. Nada de eso. perdió 2 a 0 ante el y se quedó con las manos vacías. De todas maneras, el entrenador del conjunto de Londrés, Mauricio Pochettino, se mostró satisfecho por el rendimiento de su plantel a lo largo de la temporada 2018-19.

"Me siento muy orgulloso de mis jugadores, peleamos y nos ganamos el derecho a estar en esta final. Perdemos por un penal y seguimos peleando. En el segundo tiempo jugamos muy bien, no es fácil. Tomamos riesgos y no tuvimos la suerte que merecíamos. El penal cambia todos los planes enseguida, nos sorprende. Pero me siento muy orgulloso de nuestros jugadores, hinchas y de todo el club que logró llegar a la final de la Champions", dijo Pochettino a Fox Sports.

Y siguió: "Preparamos toda la final para encontrarte en desventaja a los dos minutos. Cambia el plan, cambia la dinámica, se hace duro mentalmente. Y además eso le da confianza al rival. Hay que saber sobreponerse, ellos lo pueden confirmar después de lo del año pasado (derrota con ). Felicito al Liverpool porque también tuvo una gran temporada".

Por último, no quiso hablar demasiado sobre su futuro: "¿Dejé la vara alta? Obviamente cuando experimentas algo así, quieres estar de nuevo. Después del Mundial, es el mejor partido para jugar. Espero que se pueda repetir. ¿Si intentaré de nuevo llevar al Tottenham a una final de UCL? Espero que el club pueda llegar a una final de vuelta, lo merece".