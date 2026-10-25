Pick llegó incluso a insinuar ante MagentaSport que podía haber amaño de partido. «Tengo que respirar hondo un momento después de lo que ha hecho aquí el árbitro. Esto no puede quedar sin comentarios. Espero que se haya prestado atención para comprobar si esto ya era un amaño de partido».

«De verdad tengo que tener cuidado. Si no, voy a estallar», siguió protestando Pick, aunque, tras la sorprendente derrota del Saarbrücken ante el colista de la 3. Liga, también reconoció con autocrítica: «¡Hemos jugado como el culo!».

El enfado de Pick con el árbitro Maximilian Lotz se debía a dos decisiones muy controvertidas. La primera llegó en el minuto 36, cuando Lotz señaló penalti a favor de los locales por un duelo dentro del área entre Kai Brünker, del Saarbrücken, y Kwasi Wriedt, del Havelse, que parecía de lo más normal. Poco después, Johann Berger lo transformó para poner el 1-1 provisional.

El Saarbrücken, indignado tras la derrota ante el Havelse: «Entiendo su malestar»

Poco después de la reanudación, otra decisión del árbitro volvió a encender los ánimos del Saarbrücken. Lotz señaló de nuevo penalti a favor del Havelse y la decisión volvió a ser muy discutida. A Berger le dio igual y adelantó al Havelse. En el minuto 86, Eric Voufack puso el 3-1 para los locales. El Saarbrücken solo logró recortar distancias por medio de Brünker en el primer minuto del tiempo añadido.

«Entiendo el malestar del Saarbrücken. Cuando te pitan tres penaltis en contra, siempre acabas frustrado», señaló Berger, autor de dos goles, tras el pitido final. En el tercer minuto del tiempo añadido, el Havelse recibió incluso un tercer penalti, sobre cuya validez no había ninguna duda. Esta vez fue Alexander Guiddir, y no Berger, quien colocó el balón, pero lanzó fuera.

Mientras el Havelse sumó tres puntos importantes con su segunda victoria de la temporada y se situó a tres puntos de la salvación, el Saarbrücken perdió terreno en la lucha por el ascenso. Pick y sus compañeros ocupan ahora la cuarta posición, a cuatro puntos del Rot-Weiss Essen, que es tercero y ocupa la plaza de promoción de ascenso.