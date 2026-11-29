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El Manchester City escribirá formalmente el lunes al organismo arbitral Pro Ref para solicitar una explicación completa de las decisiones clave en su polémico empate 2-2 ante el Arsenal. El club afirmó estar «muy decepcionado» con los árbitros después de que no se señalara un penalti por mano de Viktor Gyokeres en el tiempo añadido, mientras que el técnico Enzo Maresca insistió en que espera una disculpa.

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El City exige respuestas a Pro Ref

El City dio el inusual paso de publicar un comunicado en su página web oficial tras el empate del domingo en el Emirates Stadium. El club quiere explicaciones tanto sobre las decisiones tomadas sobre el terreno de juego como sobre la aplicación del VAR.

El comunicado decía: «El Manchester City está muy decepcionado con varias decisiones tomadas por los árbitros durante el partido de hoy contra el Arsenal. El club escribirá formalmente a Pro Ref el lunes para solicitar una explicación completa de las decisiones clave del encuentro, incluidos tanto los procesos de toma de decisiones sobre el terreno de juego como la aplicación del VAR».

«Esperamos una respuesta detallada»

El club añadió: «Esperamos una respuesta detallada y seguiremos representando y defendiendo los intereses del club, de nuestros jugadores y de nuestros aficionados». El City acabó especialmente indignado por tres decisiones.

Gyokeres bloqueó con el brazo un remate de cabeza de Josko Gvardiol que iba a puerta en el tiempo añadido, pero el VAR consideró que lo tenía pegado al cuerpo. A Jeremy Doku también le tiraron del pelo dos veces, Jurrien Timber y Bruno Guimaraes, mientras que el gol del empate de Timber en el minuto 83 fue válido pese a las reclamaciones de que Gabriel Magalhaes había dado un codazo a Gianluigi Donnarumma.

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Maresca espera una disculpa

Tras el partido, Maresca dijo: «Hoy no se trata solo de un penalti. Está la tarjeta roja [para Timber por la acción sobre Doku] y está el gol que encajamos, con un codazo por detrás en el cuello de Gigio [de Gabriel]. Son muchas cosas, pero, una vez más, es cuestión de decisiones desafortunadas y espero que en el futuro tengamos más suerte».

Añadió: «Ahora vamos a esperar la disculpa, porque después del partido contra el Manchester United se disculparon. Veremos si se disculpan». El United recibió una disculpa después de que se diera por válido indebidamente un gol de Erling Haaland en el derbi de septiembre.

Todas las miradas, puestas en Pro Ref

La frustrante noche en el Emirates deja al City segundo, a seis puntos del líder, el Arsenal, y prolonga su racha sin ganar en liga. La atención se centra ahora en cómo responderá Pro Ref a la carta del club.