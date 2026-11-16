«Esperamos que ocurra esta semana»: el padre de Alexis Mac Allister revela que el Liverpool está por fin a punto de iniciar las conversaciones para renovar su contrato

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Carlos, padre y representante de Alexis Mac Allister, espera que el Liverpool inicie esta semana las conversaciones para renovar su contrato, dos meses después de que el centrocampista admitiera estar «muy, muy triste» por no haber recibido una oferta. El internacional argentino se ha recuperado de una difícil temporada 2025-26 y vuelve a ser uno de los jugadores más importantes de Andoni Iraola.

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El padre de Mac Allister espera que el Liverpool se ponga en contacto esta semana

Mac Allister ha sido uno de los jugadores más destacados del Liverpool esta temporada. Ha recuperado la energía que le faltó durante una campaña 2025-26 por debajo de su nivel y vuelve a ser el motor del centro del campo a las órdenes de Iraola. Ahora parece que el Liverpool está dispuesto a recompensarlo: su padre ha revelado que las negociaciones para renovar su contrato podrían comenzar en cuestión de días.

Carlos Mac Allister declaró: «Hasta ahora no he recibido ningún contacto de la directiva del Liverpool, pero esperamos que ocurra esta semana. Se espera que el proceso de negociación comience pronto».

Un gran cambio tras admitir que estaba «muy triste»

La novedad supone un cambio notable respecto a septiembre, cuando el jugador de 27 años reveló que el Liverpool le había comunicado que no estaba en condiciones de ofrecerle un nuevo contrato. Después de que Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch recibieran sendas renovaciones, Mac Allister no ocultó su decepción.

«Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo que, por supuesto, me pone muy, muy triste», dijo. «Todo el mundo puede ver que lo doy todo por este club de fútbol, cada día, en los entrenamientos y en los partidos. Por supuesto, puedo jugar partidos muy buenos y partidos malos, como cualquiera, pero siempre doy lo mejor de mí».

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«Veo que Dominik y Ryan renuevan sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me entristece un poco no haber conseguido el mío».

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Los cambios en Anfield han abierto la puerta

Carlos ya había insinuado que podía producirse un avance. En declaraciones a ESPN , señaló los cambios en el banquillo y en la directiva: «Todavía le quedan 20 meses de contrato; ha cambiado el director deportivo [del Liverpool] y también el entrenador. La situación sigue en estudio y puede que haya novedades antes de que acabe el año».

También insistió en que la familia sigue centrada exclusivamente en el Liverpool: «Hoy solo hablamos del Liverpool y nos centramos en él. Es una cuestión de respeto que merecen el club y los aficionados del Liverpool. No puedes estar en un club hablando de otros».

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¿Qué les espera a Mac Allister y al Liverpool?

Mac Allister, que ha disputado 166 partidos con el Liverpool desde su llegada procedente del Brighton en 2023, con 24 goles y 21 asistencias, espera que las conversaciones avancen rápidamente. Tras el parón internacional, su prioridad inmediata es la visita del Manchester United a Anfield.