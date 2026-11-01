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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Esperamos 14 años: Arteta comenta la derrota del Liverpool y da su opinión sobre la lucha por la Premier League

Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
M. Arteta
Inglaterra
España

¿Qué dijo el entrenador español?

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Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se mostró orgulloso de la victoria que logró su equipo ante el Liverpool (1-0), este domingo por la tarde, en la novena jornada de la Premier League, elogiando el espíritu combativo de los jugadores del Arsenal.

El Arsenal rompió su maleficio ante el Liverpool en el estadio de Anfield en la Premier League, ya que la última victoria del conjunto londinense se remonta al año 2012.

Arteta, en declaraciones a la cadena "Sky Sports", dijo: "Estoy muy orgulloso. Han pasado 14 años, y es mucho tiempo. Estoy seguro de que hoy hemos hecho sentir muy orgulloso a todo el que pertenece al club. No solo por la victoria, sino por la manera en que la hemos conseguido, y por el espíritu combativo que hemos mostrado".

Y añadió: "Teniendo en cuenta lo que ocurrió hace cuatro días, cuando pierdes y quedas eliminado de la Copa ante un equipo al que se suponía que debías ganar. Ese es el lado mágico de este juego, puede llevarte a lugares muy malos, pero cuatro días después se te presenta la oportunidad de hacer algo histórico, y lo hemos hecho".

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Y continuó, según recogió la cadena "BBC": "El desarrollo del partido cambia muy rápido. Su estilo ofensivo es especial, ya que pueden lanzar ataques verticales incluso a partir de un despeje fallido o un saque de banda mal ejecutado, esa es su ventaja. Y tienes que estar preparado para responder de inmediato, y recorrer 60 metros para defender frente a cuatro o cinco jugadores que se lanzan hacia tu área".

Y prosiguió: "Hablamos de ello, dimos lo mejor de nosotros en esos movimientos, a veces con gran calidad, y otras veces con menos calidad, y creamos caos en nuestra defensa".

Y siguió: "Pero también creo que debemos elogiar a los jugadores, en general, ganar a un equipo que ofrece este rendimiento, y bajo el estado anímico que siguió al partido ante el Fleetwood, es lo que debe hacer el equipo ganador".

Sobre el ambiente del estadio de Anfield, el técnico español dijo: "Hay que vivir esta experiencia, de lo contrario no ganarás. Vivimos experiencias similares en el pasado, pero no pudimos mantenerlas. Cometíamos errores, o fallábamos en la lectura del juego dentro del área, o a veces la suerte les acompañaba y marcaban un gol, pero no lográbamos ganar el partido. Hoy, se juntaron todos estos factores, además de algo de suerte, y tuvimos la calidad en los momentos adecuados para hacerles daño".

Y acerca de la no concesión de un penalti para el Liverpool por un agarrón de camiseta a Alexander Isak: "No, no lo vi".

Y sobre lo que significa esta victoria para la lucha por el título, aclaró: "Hoy es muy pronto. Disfrutemos de esta magnífica victoria con los jugadores y el cuerpo técnico, y mañana empezaremos a prepararnos para otra gran noche en Praga (el partido ante el Slavia de Praga en la Liga de Campeones)".

Y concluyó diciendo: "Estoy muy orgulloso; esto es algo que buscamos lograr. Este es el reto y la misión que deseamos cumplir. Me encanta ganar cuando se trata de algo que no habíamos conseguido en muchos años. Fue lo mismo con el Chelsea y el Manchester United fuera de casa. Poder superar a todos ellos, ese es el objetivo y la motivación, y esa es la razón de lo que hacemos".

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