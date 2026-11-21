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El portero del Fulham Bernd Leno ha hablado sobre la polémica decisión de anular un gol de Erling Haaland en el empate que su equipo logró ante el Manchester City. El guardameta alemán admitió que, tras un fuerte choque con el delantero noruego, esperaba que el VAR no cambiara la decisión.

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Polémica en el Etihad Stadium

Las dificultades recientes del Manchester City continuaron el sábado, cuando no pasó de un frustrante empate 1-1 ante un disciplinado Fulham . El equipo visitante se adelantó por sorpresa en el minuto 16, cuando Rodrigo Muniz culminó un brillante contraataque y dejó atónita a la afición local. Aunque Elliot Anderson acabó igualando el marcador con una potente volea en la segunda parte, el principal tema de conversación fue una acción entre Haaland y Leno en la primera mitad, tras la que el árbitro Thomas Bramall anuló un posible gol del empate del City.

La jugada se produjo poco después del gol del Fulham, cuando Haaland pareció introducir el balón en la portería tras una serie de rebotes en el área pequeña. Sin embargo, el árbitro consideró que Leno ya tenía el balón controlado antes de que el delantero entrara en contacto con él.

En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Leno dio su sincera versión de la jugada: «Tenía el balón en las manos. Sentí que lo tenía controlado y Haaland chocó conmigo y se deslizó hacia mí. El césped estaba mojado. Esperaba que el VAR no revocara la decisión. Para mí fue falta. Espero que el árbitro tomara la decisión correcta».

La física del choque con Haaland

Las condiciones en el Etihad influyeron mucho en el choque: la superficie resbaladiza dificultaba que los jugadores frenaran en espacios reducidos. Leno explicó que la combinación del tiempo y el físico de Haaland hizo que la situación fuera especialmente delicada para un portero situado en su propia línea de gol.

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Al analizar los aspectos técnicos de la acción, Leno señaló: «El césped estaba muy rápido y Haaland llegó a gran velocidad. Yo estaba sobre la línea. Cualquier momento en el que pierda el equilibrio puede meterme en la portería. Haaland hizo que acabara dentro de la portería». Pese a las protestas del City, la decisión se mantuvo tras una breve revisión y el Fulham conservó su ventaja hasta el descanso.

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El resultado deja al City buscando respuestas: a su juego de elaboración le faltó la profundidad habitual y sus transiciones defensivas se mostraron vulnerables a la velocidad de los delanteros del club londinense durante los noventa minutos.

En defensa de los porteros

Leno también aprovechó para elogiar a Joe Hart, exportero del Manchester City y de Inglaterra, que se ha convertido en una voz destacada en los medios de fútbol. El jugador del Fulham sugirió que los comentaristas que han sido porteros aportan los matices necesarios a los debates sobre las faltas cometidas sobre ellos, que a menudo no comprenden quienes solo han jugado como futbolistas de campo.

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El exjugador del Arsenal terminó destacando la importancia de contar con una perspectiva especializada en momentos de tanta presión. Leno comentó: «He visto que Joe Hart defiende muy bien a los porteros. Me gusta mucho escucharlo porque ofrece un punto de vista diferente. Mucha gente no entiende lo que es ser portero. Espero que me apoye».