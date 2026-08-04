«Esperaba a su médico, que nunca llegó»: el guardaespaldas de Maradona revela detalles trágicos de sus últimos días

Uno de los guardaespaldas del fallecido Diego Armando Maradona, exleyenda de Argentina, ha revelado una gran sorpresa relacionada con las circunstancias de la muerte de la gran estrella.

Según el diario "Sport", Martín Aníbal Domínguez, uno de los guardaespaldas personales de Maradona, prestó declaración este martes en el juicio por "la muerte de la gran estrella", afirmando que su médico personal, Leopoldo Luque, no lo visitaba a pesar de las reiteradas advertencias sobre su salud.

El guardaespaldas añadió: "Se suponía que tenía que venir; (Maradona) había sido operado recientemente. Se suponía que tenía que venir, pero no vino. Y nosotros no podíamos manejar a Diego; estaba de mal humor y trataba mal a todo el mundo".

Domínguez formaba parte del equipo de seguridad de Maradona y se encontraba en la casa en la que falleció la estrella el 25 de noviembre de 2020, mientras recibía allí tratamiento domiciliario.

El testigo dijo: "Cada vez que lo veía, tenía la cara hinchada", y añadió: "Me preguntaban constantemente cómo estaba Diego, y yo respondía que sufría retención de líquidos".

Durante la audiencia de este martes, la acusación mostró mensajes en los que el guardaespaldas personal advertía a Luque de la hinchazón de la estrella y le instaba a visitarlo en su casa.

Y cuando el fiscal le preguntó por el motivo de esos mensajes, Domínguez respondió: "Diego le dijo a la enfermera que estaba esperando a su médico personal".

El testigo declaró: "Diego no estaba bien, no quería ducharse, no salía de su habitación y no quería comer".

Y añadió: "Mónona (la cocinera) también me dijo que no iba al baño. Por eso instalaron un baño en su habitación".

Según el testimonio presentado en el juicio, durante los catorce días que Maradona pasó en aquella casa situada a las afueras de Buenos Aires, Luque lo visitó cuatro veces: el 17, el 18, el 20 y el 22 de noviembre.

El médico dijo a algunos otros allegados de Maradona que le habían informado sobre el estado de la estrella que la hinchazón se debía a permanecer mucho tiempo en cama y que desaparecería.

Maradona falleció a causa de un "edema agudo de pulmón provocado por una agudización aguda de una insuficiencia cardíaca crónica", según el informe de la autopsia.

Los peritos forenses que examinaron el cuerpo prestaron declaración en el juicio, donde informaron de que se hallaron tres litros de líquido en el abdomen de Maradona, y que la estrella presentaba signos de "edema generalizado (acumulación amplia de líquidos en los tejidos de todo el cuerpo)", una condición que se desarrolló, según ellos, a lo largo de varios días.

Junto a Luque, en esta causa son juzgados: la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de atención domiciliaria de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos ellos acusados de homicidio culposo.