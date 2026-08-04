Ambos firmaron contratos hasta 2031 y su coste conjunto será de 50 millones de euros. El delantero Gonzalo, de 22 años, 40 millones; el centrocampista Palacios, de 21, diez millones.

Sin embargo, según se informa, Fulham solo se aseguró en cada caso el 70 por ciento de los derechos de traspaso. De este modo, el Real se beneficiaría económicamente de una posible reventa en una fecha posterior.

Este tipo de estructuras le reportaron al Real enormes sumas en los últimos años. Solo este verano, los blancos ingresaron más de 110 millones de euros con participaciones en futuras ventas y, en última instancia, financiaron así su propia ofensiva en el mercado de fichajes. Por 100 millones de euros llegaron Denzel Dumfries, Marc Cucurella y Carlos Espi. Además, el Real fichó a Ibrahima Konate y Bernardo Silva a coste cero.

Gonzalo causó sensación en el Mundial de Clubes

Gonzalo y Palacios coincidirán en el Fulham con el entrenador Alvaro Arbeloa. El técnico, de 43 años, ya trabajó con los dos canteranos del Real tanto en las categorías inferiores como en la segunda mitad de la pasada temporada con el primer equipo. Sin embargo, Arbeloa tuvo que marcharse al final de la temporada y su sucesor es Jose Mourinho.

En el Real, las perspectivas de Gonzalo y Palacios de tener minutos habrían sido más bien escasas. Gonzalo no aprovechó su espectacular Mundial de Clubes de 2025, con cuatro goles, para dar un impulso duradero a su situación. La pasada temporada jugó la mayoría de veces saliendo desde el banquillo. Palacios solo ha disputado hasta ahora siete partidos oficiales con el Real.

Según se informa, Arbeloa quería atraer al Fulham incluso a un tercer jugador del Real con Franco Mastantuono. Sin embargo, en estos momentos todo apunta a una cesión al Fiorentina para el extremo derecho argentino de 18 años. El Fulham terminó la pasada temporada de la Premier League en la undécima posición y no disputará ninguna competición internacional.