España y Francia presentan una queja oficial ante la FIFA por la desastrosa decisión

Las televisiones de Francia y España han presentado una queja oficial ante la FIFA por incluir a «ExpressVPN» como patrocinador del Mundial 2026.

Los cuartos de final del Mundial 2026 arrancan hoy con Francia-Marruecos y mañana con España-Bélgica.

ExpressVPN, servicio de red privada virtual (VPN) que protege la privacidad en Internet, fue anunciado como socio oficial del Mundial antes del torneo y ha aparecido en las vallas durante los partidos.

Sin embargo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que lidera la lucha contra la piratería audiovisual en España, rechaza que se promocione un VPN en el Mundial, pues su uso dificultaría a las autoridades identificar a quienes retransmiten los partidos de forma ilegal, según el diario inglés «Metro».

Tebas calculó el año pasado que los clubes de La Liga pierden hasta 700 millones de euros (597 millones de libras) por la retransmisión ilegal.

En una carta a la que ha tenido acceso el diario francés «L'Équipe», Tebas le dijo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que la promoción de ExpressVPN «envía un mensaje desastroso a todo el ecosistema del fútbol».

En su carta, Tebas afirma: «Le escribo en nombre de la Liga Española de Fútbol para presentar una queja oficial sobre el reciente anuncio del acuerdo de patrocinio firmado entre la FIFA y ExpressVPN».

La Liga considera que este acuerdo contraviene los principios de protección de los derechos audiovisuales del fútbol que deben regir las actuaciones del órgano rector del fútbol mundial.

Añade que la alianza de la FIFA con una firma que facilita la piratería de contenidos deportivos pone en riesgo los procesos legales en curso.

La Liga, beIN Sports France, +Canal y otras entidades deportivas ya han demandado a ExpressVPN en varios países.

Además, la Asociación para la Protección de los Programas Deportivos (APPS), que reúne a los principales canales deportivos franceses, escribió a Infantino para expresar su «profunda preocupación» por el patrocinio.

La carta añadía: «Dado el papel de la FIFA como organismo rector del fútbol mundial, es esencial que sus alianzas respeten la integridad y el valor de las competiciones y sus derechos audiovisuales».

El año pasado, la cadena francesa +Canal logró que, por orden del Tribunal de Justicia de París, cinco proveedores de VPN —entre ellos ExpressVPN— bloquearan 203 dominios vinculados a sitios de retransmisiones deportivas ilegales.

En respuesta, la FIFA declaró al diario L’Équipe: «De acuerdo con la normativa y las mejores prácticas del mercado, la FIFA lleva a cabo un examen minucioso y una evaluación exhaustiva antes de firmar cualquier nueva asociación comercial. Ha estudiado detenidamente las posibles repercusiones del acuerdo de patrocinio y ha tomado medidas para garantizar que no socave los esfuerzos de los titulares de derechos o de las partes interesadas».

En un mensaje a sus clientes, ExpressVPN advirtió que su servicio no debe usarse para «actividades ilegales».