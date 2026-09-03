Marcos Llorente ha decidido parar en el momento de mayor esplendor con España. Unos meses después de ganar el Mundial, el centrocampista del Atlético de Madrid hace pública su decisión en las redes sociales.

Llorente (31) fue titular en dos de los tres partidos de la fase de grupos del Mundial, ante Cabo Verde y Uruguay. En la fase de eliminatorias, el seleccionador Luis de la Fuente contó menos con él. Solo volvió a tener minutos contra Francia (seis minutos).

Llorente debutó en 2020 con La Roja y acabó disputando 27 partidos internacionales. No marcó, pero sí dio cuatro asistencias. Especialmente su última asistencia, contra Uruguay en el Mundial, tuvo un gran valor (0-1).

«Después de pensarlo mucho, he decidido poner fin a mi carrera en la selección», escribe Llorente. «Soy consciente de que todavía soy joven y de que, si hubiera seguido haciéndolo bien, quizá podría haber jugado aún años con esta camiseta.»

«Sé que muchos no lo entenderán y probablemente yo tampoco lo habría entendido si lo hubiera visto desde fuera. Pero es una decisión personal, en la que he pensado mucho y que he tomado sobre todo con el corazón.»

«Independientemente de si habría ido al Mundial o no, o de si habríamos ganado o no, ya había tomado esta decisión. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas que he conocido a lo largo de estos años y que han hecho posible que mi familia y yo viviéramos momentos únicos e inolvidables.»

«Aprecio todo lo que he vivido, pero sobre todo estos últimos 52 días. Con un grupo fantástico que luchó hasta el final para colocar a España en lo más alto. Y lo conseguimos.»

«Estoy orgulloso de haber podido representar a mi país y de haber podido formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo para todos», concluye Llorente, que ahora puede centrarse por completo en el fútbol de clubes. El madrileño tiene contrato con el Atlético hasta mediados de 2027.