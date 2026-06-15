España sufre una enorme humillación en el Mundial ante Cabo Verde

España empató 0-0 ante Cabo Verde en su debut mundialista. El favorito al título en Estados Unidos, Canadá y México no mostró peligro en ataque y cedió puntos desde el inicio. Un revés para el seleccionador Luis de la Fuente, que tendrá otra oportunidad el domingo ante Arabia Saudí.

El campeón de Europa de 2024 dominó la posesión en Atlanta y buscó la portería rival, pero el portero Vozinha, de 40 años, se mostró infranqueable.

El veterano desvió al larguero un disparo a bocajarro de Ferran Torres, tras una jugada de Marc Cucurella por la izquierda. Poco antes del descanso, Vozinha desvió un nuevo intento de Torres. El líder del ataque, Mikel Oyarzabal, y el extremo derecho vivieron una primera parte frustrante.

Cabo Verde se limitó a contraatacar con Jovane Cabral y Dailon Livramento. Al descanso se llegó 0-0, resultado que satisfizo a los africanos y frustró a los españoles, con Lamine Yamal esperando en el banquillo.

Tras el descanso España siguió insistiendo: Fabián Ruiz lanzó desde lejos, el balón se fue alto y, poco después, el centrocampista falló en otra ocasión clara. Cabo Verde, ordenado en dos líneas de cuatro, resistió sin sobresaltos.

El reloj corría en contra de la campeona del mundo en 2010. En la pausa de hidratación, De la Fuente preparó el debut de Yamal y el regreso de Merino para buscar más calidad ofensiva.

En los últimos diez minutos España intensificó la presión en Atlanta y Cabo Verde se limitó a defenderse en bloque. Dani Olmo reemplazó a Torres en un nuevo córner del campeón de Europa. A pesar de la creciente presión y de los numerosos minutos de descuento, España no pudo romper el empate y Cabo Verde celebró el valioso empate en el partido inaugural del Mundial.