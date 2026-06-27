España avanza a dieciseisavos tras vencer 1-0 a Uruguay, eliminada. El gol de Álex Baena llegó tras un error de Fernando Muslera, quien pidió ser sustituido. Primera de grupo, España se medirá en la siguiente ronda al segundo del Grupo J: Austria o Argelia.

Uruguay, que necesitaba ganar, generó peligro en Guadalajara, donde la zaga española y el portero Unai Simón mostraron dudas en algunos tramos.

Después, las ocasiones fueron escasas. España dominó la posesión, pero no logró superar el bloque defensivo sudamericano. Rodrigo Bentancur rozó el gol con un disparo desde lejos que se marchó un metro por encima del larguero.

A cinco minutos del descanso, España golpeó. Llorente cedió a Baena, que se giró y chutó sin mucha convicción; Muslera, sorprendentemente, dejó que el balón se le escurriera de las manos: 0-1.

El gol llegó justo después de que Manuel Ugarte se lesionara gravemente la rodilla izquierda.

Con Sergio Rochet, ex del AZ, bajo los palos, Uruguay buscó el empate. Diez minutos tras el descanso, Bielsa retiró a Valverde, decisión que sorprendió al capitán de Uruguay y del Real Madrid.

En los minutos finales De la Cruz y Olivera probaron fortuna, sin éxito.

En el descuento, España rozó el segundo al estrellar el balón en el larguero, y Uruguay reclamó un penalti por una supuesta falta sobre Viñas que el árbitro no concedió.

En el tiempo añadido Uruguay perdió los nervios: De la Cruz y Agustín Canobbio cometieron entradas duras; el primero vio la amarilla y el segundo fue expulsado con roja directa.