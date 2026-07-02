España rompe una racha negativa que se prolongaba desde la final del Mundial de 2010

España avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Austria este jueves en Los Ángeles.

Con este triunfo, España rompe su racha negativa en eliminatorias y logra su primera victoria en un partido a vida o muerte desde la final de 2010 ante Holanda (1-0), su único título mundial.

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Además, «La Roja» alargó su racha a 34 partidos sin perder (25 victorias y 9 empates).

Mikel Oyarzabal abrió el marcador ante Austria en el 36’, Pedro Porro amplió la ventaja en el 66’ y Oyarzabal cerró el triplete en el 89’.

España jugará los octavos de final contra el ganador del Portugal-Croacia, que se disputará este viernes por la mañana (hora estándar árabe).



