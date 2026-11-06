Compartir Sigue a GOAL en Google

Uno de los principales candidatos a convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España ha amenazado con retirar al país de la organización conjunta del Mundial de 2030 si la final se adjudica a Marruecos. Alberto Nunez Feijoo insiste en que el partido decisivo debe disputarse en España, lo que añade un importante componente político al debate sobre su sede.

Anuncios

En peligro el papel de España como anfitriona del Mundial

El papel de España como coanfitriona del Mundial de 2030 podría estar en peligro. Feijoo, líder del conservador Partido Popular, ha prometido retirar el apoyo del país al torneo si es elegido presidente del Gobierno.

Feijoo solo respaldará el proyecto si se elige a España para albergar la final en lugar de Marruecos. España, Marruecos y Portugal acogerán conjuntamente la fase principal del torneo, mientras que los tres primeros partidos se disputarán en Sudamérica. Sin embargo, la sede de la final aún no está decidida. Esto ha desatado un intenso debate sobre qué país merece ese honor.

Feijoo exige la final

El futuro estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad prevista para 115.000 espectadores, es un firme candidato para acoger la final. El Bernabeu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona también aspiran a albergar el prestigioso encuentro.

Feijoo cree que España tiene más argumentos para acoger el partido. Recordó que España y Portugal eran los coanfitriones originales y que Marruecos fue invitado a sumarse a la candidatura posteriormente.

Anuncios Anuncios

«La final debería celebrarse donde sea justo y apropiado, donde sea indiscutible, en España», declaró Feijoo al programa El Chiringuito de La Sexta. Preguntado directamente si retiraría a España de la organización conjunta en caso de que Marruecos obtuviera la final, respondió: «Sí».

Related Topics

Se agravan las tensiones políticas

Feijoo justificó además su postura señalando los recientes éxitos futbolísticos de España. Argumentó que el país reúne unas condiciones únicas para albergar la final porque actualmente ostenta los títulos mundiales masculino y femenino.

«Si España no acoge la final, no debería participar en la organización del torneo», añadió. El debate futbolístico llega en un periodo de fuertes tensiones políticas entre España y Marruecos.

Anuncios

En julio, un gran número de migrantes cruzó desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta. La crisis humanitaria ha provocado una gran polémica política en España, con los partidos de la oposición criticando las políticas fronterizas del actual Gobierno.

España se acerca a las elecciones

El Mundial de 2030 tendrá partidos en 11 estadios españoles, seis marroquíes y tres portugueses. Sin embargo, las amenazas de Feijoo podrían alterar drásticamente toda la distribución geográfica del torneo.

Anuncios

El panorama político quedará mucho más claro a finales de este año. España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre para elegir a su próximo presidente del Gobierno. El actual presidente, Pedro Sanchez, y su rival Feijoo son los dos principales candidatos. El resultado de la votación podría tener un enorme impacto en el futuro del Mundial de 2030.