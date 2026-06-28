El 0-0 entre Portugal y Colombia cerró la fase de grupos del Mundial 2026 en la madrugada del domingo.

Ambos equipos generaron ocasiones, pero los porteros, Diogo Costa y Camilo Vargas, brillaron.

Portugal estuvo a punto de marcar en el 39, pero Vargas detuvo con maestría un disparo de Bruno Fernandes.

Cuatro minutos después, João Félix remató ligeramente por encima del larguero.

James Rodríguez respondió con un potente disparo que detuvo Diogo Costa, y así terminó la primera parte sin goles.

Costa volvió a lucirse al detener un disparo de Jon Arias en el 66, y el partido terminó 0-0.

Colombia lidera el Grupo 11 con 7 puntos y jugará ante Ghana en dieciseisavos.

Portugal, con 5 puntos, es segunda y jugará ante Croacia en la siguiente fase.

Si Portugal supera a Croacia, probablemente se cruzará con España, siempre que la Roja avance a octavos.