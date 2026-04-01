España lidera la clasificación... y Marruecos es el undécimo favorito para ganar el Mundial

La selección española encabeza la lista de las selecciones con más posibilidades de alzarse con el título del Mundial de 2026, a menos de tres meses del inicio del torneo.

Así lo indica una clasificación publicada por el sitio web «The Athletic», que ha analizado las posibilidades de las 48 selecciones participantes en la próxima edición del torneo.

La selección de Argentina ocupó el segundo puesto, seguida de Francia en tercer lugar, Brasil en cuarto y Holanda en quinto, en una lista que reflejó una fuerte competencia entre las grandes potencias de Europa y Sudamérica.

En cuanto a las selecciones árabes y africanas, Marruecos ocupó el puesto 11, como uno de los principales candidatos a competir con fuerza, superando a grandes selecciones, mientras que Egipto quedó en el puesto 15, por delante de Senegal, y Argelia en el puesto 27.

La selección de Arabia Saudí ocupó el puesto 32, mientras que la de Túnez se situó en el 36; por su parte, la selección de Catar quedó en el 38, Jordania en el 41 y la de Irak en el 46.

Esta clasificación refleja las primeras previsiones sobre la fuerza de las selecciones antes del inicio del torneo, con gran expectación por lo que depararán los próximos días, ya que podrían dar un nuevo orden a las cosas, especialmente ante la paridad de niveles y el aumento de las ambiciones de muchas selecciones.