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La Inglaterra de Thomas Tuchel se impuso 3-2 a España en el Riyadh Air Metropolitano en el duelo por el liderato del grupo A3 de la Liga de Naciones. Acabó primera por diferencia de goles y puso fin a la racha de 43 partidos sin perder de la campeona del mundo.

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Las cifras finales apuntan a un asedio español . La selección local tuvo el 64 % de la posesión, completó 462 pases frente a los 243 de Inglaterra y remató 23 veces por nueve de su rival. Pero esos números esconden dos partidos muy distintos. Durante una hora, Inglaterra presionó a España hasta forzar sus errores y se puso 3-0. Tras la expulsión de Elliot Anderson en el minuto 63, España se volcó al ataque y solo James Trafford evitó un empate que la habría mantenido líder.

El planteamiento táctico de Inglaterra

Tuchel dispuso un 4-2-3-1, con Declan Rice y Anderson por detrás de Morgan Rogers, Jude Bellingham y Anthony Gordon, y Harry Kane en punta. Lejos de replegarse, Inglaterra salió a presionar a España desde el primer pitido. Tuvo el 69 % de la posesión en los primeros 11 minutos y su presión alta impidió que España saliera con el balón jugado desde atrás. En el minuto siete, Inglaterra recuperó la pelota cuando la selección local intentaba iniciar la jugada desde su campo, y el remate de primeras de Kane se marchó rozando el poste.

La banda izquierda fue la principal vía de ataque de Inglaterra. El 46 % de sus ataques llegó por ese lado, donde Lewis Hall actuó casi como un extremo más. En el minuto nueve puso un peligroso centro de primeras, en el 18 preparó un remate de Rogers y, un minuto después, entró conduciendo el balón en el área española.

Inglaterra también fue mucho más eficaz con el balón en los pies. Completó 18 de sus 20 regates y ganó el 65 % de los duelos a ras de suelo, con Bellingham encarando a la defensa española cada vez que recibía. Las jugadas a balón parado añadieron presión. El primer córner de Inglaterra propició un remate de Bellingham desde cerca en el minuto dos, y otro saque de esquina obligó a intervenir de nuevo a Unai Simon poco después.

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Lo más importante es que Inglaterra generó las mejores ocasiones. Sus nueve remates sumaron 2,28 goles esperados (xG) y tuvo cinco ocasiones claras por tres de España. Kane transformó un penalti en el tiempo añadido de la primera parte después de que Pau Cubarsi lo derribara, y España llegó al descanso sin haber efectuado un solo remate a puerta.

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El planteamiento táctico de España

Luis de la Fuente también apostó por un 4-2-3-1, con Martin Zubimendi y Fabian Ruiz en el centro del campo por detrás de Lamine Yamal, Mikel Merino y Alex Baena, y Mikel Oyarzabal en punta. El plan de España pasaba por Yamal en la derecha, banda por la que llegó el 43 % de sus ataques. Eso convirtió el duelo entre Yamal y Hall en el enfrentamiento clave de la noche, ya que ambas selecciones atacaban por la misma banda.

En la primera parte, Inglaterra ganó ese duelo. España solo logró cuatro remates antes de la expulsión de Anderson, todos antes del descanso y ninguno a puerta. Sus primeras ocasiones llegaron por medio de Pedro Porro, que sustituyó al lesionado Marc Pubill en el minuto 21 y estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un disparo desde lejos.

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El duelo táctico

La respuesta de De la Fuente al descanso fue un triple cambio: Dean Huijsen, Pedri y Fermin Lopez entraron por Cubarsi, Ruiz y Merino. Sin embargo, Inglaterra marcó dos veces en los primeros 12 minutos de la segunda parte. Ezri Konsa cabeceó completamente libre un córner de Rice en el minuto 53 y, cuatro minutos después, Bellingham habilitó a Ben White en el segundo palo para el tercero. Ninguno de los dos goles se debió a una superioridad por alto. Ambos equipos ganaron exactamente 10 duelos aéreos cada uno, y la ventaja de Inglaterra estuvo en recuperar el balón y moverlo con rapidez.

El punto de inflexión llegó por un error de la propia Inglaterra. Jarell Quansah perdió el balón en el minuto 63, Yamal se escapó hacia la portería y Anderson lo agarró para frenarlo. Anderson ya había cometido cinco faltas en el centro del campo y esta le costó la expulsión. Oyarzabal transformó el penalti dos minutos después.

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Desde ese momento, el partido fue de España. Efectuó 19 de sus 23 remates después de la expulsión, mientras que Inglaterra solo logró uno, un disparo bloqueado de Kane en el minuto 74. Yamal fue protagonista en todas las acciones. Superó a Hall con más frecuencia, remató cinco veces en los últimos 20 minutos y dio el pase del segundo gol.

Los ajustes durante el partido

La lesión de Zubimendi en el minuto 72 obligó a De la Fuente a mover ficha y dio entrada a Nico Williams para aportar velocidad a España por ambas bandas. Tres minutos después, Gordon perdió el balón en el centro del campo, Yamal centró a la espalda de la defensa inglesa en un contraataque rápido y Williams marcó con un remate que tocó la cara interior del poste.

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Los cambios de Tuchel estuvieron orientados a proteger la ventaja. Retiró a Kane para dar entrada a Myles Lewis-Skelly en el minuto 78 y dejó a Gordon como referencia ofensiva. Después sustituyó a Bellingham y Gordon por Djed Spence y Dominic Calvert-Lewin en el 83. Dan Burn entró por White en el minuto 89.

Inglaterra tuvo que defender su área e hizo 32 despejes frente a los ocho de España. Una intervención de White en el último instante evitó un gol seguro de Williams en el minuto 84, y Trafford hizo el resto. Terminó con seis paradas, dos de ellas ante ocasiones claras, y se le atribuyó haber evitado 0,29 goles. La mejor llegó al final, cuando rechazó un remate de Fermin y después desvió junto al poste el disparo de Aymeric Laporte tras el rechace. Simon, en cambio, hizo dos paradas y encajó 0,58 goles más de lo esperado según los remates que recibió.

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Conclusión

Inglaterra cimentó su victoria en la primera hora. El equipo de Tuchel presionó arriba, atacó por la izquierda a través de Hall, se impuso a España en los duelos a ras de suelo y convirtió sus ocasiones en goles. La reacción final de España solo llegó tras la expulsión y dos pérdidas de balón de Inglaterra. Bastó para convertir la última media hora en un asedio, pero no para superar a Trafford. Inglaterra acabó primera de grupo por diferencia de goles y la larga racha invicta de España terminó en su propia capital.