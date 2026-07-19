España es campeona del mundo por segunda vez gracias al gol de Ferran Torres contra Argentina

España se proclamó el domingo campeona del mundo por segunda vez. El equipo de Luis de la Fuente dominó la final ante Argentina, que mantuvo el 0-0 en el tiempo reglamentario. En la segunda parte de la prórroga, con Argentina ya con diez por la expulsión de Enzo Fernández, Ferran Torres marcó el único gol del partido en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey: 1-0.

Lionel Scaloni introdujo tres cambios en Argentina respecto a la semifinal ante Inglaterra: entraron De Paul, Nico González y Molina por Paredes, Simeone y Montiel. España mantuvo el mismo once que venció 0-2 a Francia.

A pesar del arranque ofensivo de Argentina, España fue más peligrosa desde el inicio. Dani Olmo, de nuevo referencia para Lamine Yamal, habilitó al extremo, cuyo remate tras un rebote lo detuvo Emiliano Martínez.

España dominó la posesión y Argentina buscó el contragolpe con pases en profundidad. En uno de ellos, Unai Simón salió de su área y cedió el balón a Julián Álvarez, cuyo control no fue suficiente para disparar con peligro.

Poco después, el árbitro Slavko Vincic sorprendió al no mostrar amarilla a Alexis Mac Allister tras una entrada a Olmo. El partido se volvió más físico, con duelos intensos y jugadores buscando el beneficio de la duda del colegiado.

El encuentro se tornó tenso. Argentina falló en ataque pero se mostró sólida atrás. Solo un disparo de Oyarzabal inquietó a Martínez, quien luego derribó al vasco cerca del círculo central y vio la amarilla.

Las cámaras se centraron en él, y poco después pidió el cambio. El exjugador del Ajax se retiró por su propio pie y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, en la última jugada destacada de una primera parte decepcionante.

Un pase profundo justo tras el descanso pudo ser letal para Argentina, pero el disparo de Álex Baena faltó dirección y Martínez lo atajó. Leandro Paredes ingresó y enseguida acumuló faltas, una de ellas sancionada con amarilla.

España dominó más tras la entrada de Ferran Torres, quien falló un cabezazo claro. Martínez se agigantó y atrapó cada balón como un imán.

Messi permaneció desaparecido hasta el descuento, cuando su disparo fue bloqueado. España respondió con Nico Williams, quien también chocó con Martínez. Luego, Fernández vio la segunda amarilla y dejó a Argentina con diez.

Paredes cometió otra falta torpe y se libró de la segunda amarilla; España respondió con un bonito disparo de Yamal al segundo palo, pero Martínez volvió a salvar a la Albiceleste con una gran parada.

El partido se fue a la prórroga y, justo después de que Nico Williams fallara por centímetros un cabezazo, el delantero del Athletic Club marcó en el rebote. Vincic pitó el final tras una supuesta falta de Mikel Merino sobre Otamendi, que cayó tras un ligero toque. El VAR, Bastian Dankert, no intervino.

Argentina buscó llegar a los penaltis y, con faltas tácticas, intentó desestabilizar a España. Tagliafico agarró a Yamal, que se giró visiblemente molesto.

Aun así, España tuvo una gran ocasión para adelantarse cuando Merino, libre de marca, cabeceó fuera. La frustración crecía, aunque De la Fuente hizo todo lo posible por mantener a sus jugadores concentrados. Y funcionó.

Al minuto de la segunda parte de la prórroga, Williams cabeceó atrás para Ferran, más rápido que los centrales y que Martínez: 0-1. El barcelonista pareció hacer el 0-2, pero el fuera de juego, aunque mínimo, fue correcto.

En los últimos instantes Argentina respondió con varios avisos: Giuliano Simeone falló dentro del área y el equipo de Scaloni se quedó sin el segundo título consecutivo. España celebra su primer Mundial desde 2010.



