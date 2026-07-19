Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

España, campeona del Mundial... «La Roja» pone un final trágico al «último baile de Messi»

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

Por méritos propios y con todo derecho

España ganó el Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, con gol de Ferran Torres.

Es el segundo título de España tras 2010, y evitó que Lionel Messi y Argentina lograran su segundo oro seguido y el cuarto en total.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google