España, campeona del Mundial... «La Roja» pone un final trágico al «último baile de Messi»

España ganó el Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, con gol de Ferran Torres.
Es el segundo título de España tras 2010, y evitó que Lionel Messi y Argentina lograran su segundo oro seguido y el cuarto en total.
España ganó el Mundial 2026 al vencer 1-0 a Argentina en la prórroga, con gol de Ferran Torres.
Es el segundo título de España tras 2010, y evitó que Lionel Messi y Argentina lograran su segundo oro seguido y el cuarto en total.
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