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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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España bate el récord histórico y logra un hito sin precedentes en el Mundial

Portugal vs España
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EE. UU.

El sólido muro de La Roja impide a los compañeros de Ronaldo hacer realidad su sueño

La selección española hizo historia con un récord defensivo: llegó a 600 minutos sin encajar gol en un Mundial, según Mister Chip.

En el partido de octavos ante Portugal, la selección alcanzó 600 minutos consecutivos sin encajar gol en una fase final del Mundial, según Mr. Chip.

Así superó el récord de Suiza (557’) e Italia (550’).

La última vez que «La Roja» encajó goles en un Mundial fue en la fase de grupos ante Japón (2-1) el 1 de diciembre de 2022 en Catar.

Esta noche venció a Portugal y avanzó a cuartos, donde enfrentará al ganador de Estados Unidos-Bélgica.

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