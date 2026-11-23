La selección española sub-17 logró una victoria histórica ante Fiyi por 15-0 y se aseguró una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial que se disputa en Catar, tras un recital ofensivo excepcional de sus jugadores liderado por Rafa Cruz, autor de cinco goles.
La selección dirigida por David Cubillo selló su pase a la siguiente ronda tras arrollar a Fiyi en la segunda jornada de la fase de grupos.
El partido dejó una actuación brillante de varios talentos españoles: Rafa Cruz marcó cinco goles, mientras que Trujillano y Roberto Tomás firmaron tres cada uno.
Cubillo aprovechó el encuentro para introducir numerosos cambios en su once y dio la oportunidad a varios jugadores que habían salido desde el banquillo ante China en el partido inaugural.
Algunos futbolistas conservaron su puesto en el once, entre ellos Holmes, Kompany y Roberto Tomás, mientras que otros nombres tuvieron la ocasión de aparecer en la alineación titular.
Rafa Cruz se erigió en la estrella del partido desde los primeros minutos, con dos goles antes de que se cumplieran los 10 minutos, fruto de sendos disparos precisos con la pierna derecha.
Roberto Tomás añadió el tercero en el minuto 12, antes de que el jugador del Barcelona volviera a marcar dos goles más para completar su triplete, mientras Cruz y Trujillano seguían ampliando la renta.
La ofensiva española no se detuvo ahí: la selección cerró la primera parte con una ventaja abrumadora, después de que Trujillano sumara dos goles, Roberto Tomás completara su triplete y Kompany marcara otro más.
Con el inicio de la segunda mitad, España mantuvo la presión en busca de batir el récord de la mayor victoria de la historia del torneo, en poder de Marruecos, que goleó 16-0 a Nueva Caledonia en la pasada edición.
La segunda parte trajo la participación de Yeremaya, que volvió a los terrenos de juego pese a haber llegado al torneo arrastrando una lesión, y Trujillano completó su triplete de penalti.
Jorge Domínguez añadió dos goles a la salida de sendos córneres, mientras que Rafa Cruz elevó su cuenta a cinco tras marcar dos más, antes de que Yeremaya lograra perforar la red en el minuto 80.
Con esta victoria, España consiguió la mayor goleada de su historia en esta categoría, con 15 goles sin respuesta.
La selección se prepara para medirse a Marruecos el jueves, en un esperado duelo que decidirá el líder del grupo, después de que ambas selecciones hayan asegurado ya su pase a la siguiente ronda.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.