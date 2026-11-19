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Christian Pulisic ha recibido elogios por tener «espaldas anchas» y «la piel dura». El futbolista conocido cariñosamente como «Capitán América» ha asumido con entereza su papel de referente del fútbol en Estados Unidos. Lo desempeña desde hace tiempo, y el exdelantero del AC Milan Mark Hateley explica a GOAL por qué el actual jugador del club merece tantos elogios, tanto por su fútbol como por su forma de ser.

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Ha brillado en Alemania, Inglaterra e Italia

Pulisic podría haber seguido un camino muy distinto: dejarse llevar por la expectación que generó al irrumpir como joven promesa o alejarse por completo de los focos y ver cómo se apagaba aquel prometedor inicio.

Ha jugado al máximo nivel en Alemania, Inglaterra e Italia con el Borussia Dortmund, el Chelsea y el AC Milan, y durante su etapa en Stamford Bridge se proclamó campeón de la Champions League en un triunfo histórico.

Se acerca a los 100 partidos con Estados Unidos

Ha batido sus mejores registros personales en la Serie A , mientras que ha representado a su país en dos Mundiales y suma ya 92 partidos con la selección absoluta, una cifra que sigue creciendo y que le deja muy cerca de los 100.

El afable futbolista de 28 años, que nunca ha buscado protagonismo ante las cámaras, rara vez se ha quejado de ser la cara visible del fútbol estadounidense y siempre lo ha dado todo por la selección de Estados Unidos, incluso cuando no estaba en su mejor momento de forma o condición física.

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Ha asumido la presión y las expectativas

Eso le hace merecedor de un enorme reconocimiento, y parece haber acertado en su carrera al comprometerse con un nuevo contrato en el AC Milan . Preguntado por las presiones a las que se enfrenta Pulisic dentro y fuera del campo, Hateley, exjugador del AC Milan que habló en colaboración con London.Bet, declaró a GOAL: «Es un ejemplo brillante del futbolista moderno.

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«Para hacer lo que ha hecho por Estados Unidos de América, hay que tener espaldas anchas. Necesitas todo eso, pero también tener la piel dura. Se reciben muchas críticas, por decirlo de algún modo.

«También se ve lo que ocurre cuando tienes jóvenes a tu alrededor; eso ayuda. Creo que Estados Unidos tiene muchos. Pero Pulisic ha estado sensacional con su club.

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«Es uno de esos jugadores como [Granit] Xhaka, que se fue al Sunderland. Es uno de esos jugadores a los que, si diriges un equipo de primer nivel, pensarías en incorporar durante uno o dos años para conseguir algo importante. No puedo elogiarlo lo suficiente. Tiene espaldas anchas y es un jugador muy inteligente».

Nuevo contrato firmado en San Siro

Pulisic había protagonizado numerosos rumores de traspaso antes de firmar un nuevo contrato en San Siro hasta 2031. Su compatriota Brad Friedel celebra que el natural de Pensilvania apueste por la estabilidad y la continuidad tras el primer periodo difícil de una carrera relativamente exitosa .

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El exportero de Estados Unidos declaró recientemente a GOAL: «Tuvo un año difícil el año pasado. Durante y después del Mundial, creo que por primera vez en su carrera recibió muchas críticas en Estados Unidos. Creo que se alejó un poco de los focos, por así decirlo.

«Parece que simplemente ha vuelto a centrarse en los entrenamientos. Da la impresión de que en el último mes o los dos últimos meses está empezando a recuperar su mejor forma. Tal vez solo necesitaba dar un paso atrás y volver a disfrutar de la vida y del fútbol.

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«Diría que firmar un contrato en un lugar donde es feliz fue una decisión inteligente y positiva para él. Nunca es agradable recibir tantas críticas como las que recibió, pero así es el deporte. Ojalá siga mejorando su forma, lo haga muy bien en el AC Milan y rinda como sabemos que puede hacerlo».

Regreso a su club tras los compromisos internacionales

Pulisic marcó para Estados Unidos durante el último parón internacional, con goles en los dos partidos de la victoria sobre Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF . Mauricio Pochettino, que pondrá rumbo al Manchester United, se despidió como seleccionador con un contundente 8-0 en el marcador global.

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El AC Milan, cuarto en la clasificación de la Serie A a cinco puntos del líder, la Lazio, tras 11 jornadas, volverá a jugar el domingo, cuando reciba al Frosinone. Pulisic ha marcado tres goles en sus últimos cinco partidos con el AC Milan.