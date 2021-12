Espai Barça: cuándo se inaugura, fechas de construcción, cuánto cuesta y cómo se paga el nuevo Camp Nou

Este domingo 19 de diciembre, los socios del Barcelona están convocados a un referéndum telemático para decidir si autorizan o no a la junta directiva presidida por Joan Laporta a pedir un préstamo de 1.500 millones de euros para iniciar las obras del Espai Barça, el complejo arquitectónico que engloba el nuevo Camp Nou, el nuevo Palau Blaugrana, varios edificios de oficinas y restauración, un hotel y la urbanización del entorno del estadio, que también correrá a cargo del Barcelona tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad. La consulta será vinculante, una ratificación por parte de todos los socios a una primera aprobación en la Asamblea de compromisarios del pasado 23 de octubre, en la que un 89% de los asistentes votaron a favor de la nueva financiación. Cabe recordar que el proyecto lo inició la junta directiva de Sandro Rosell a finales de 2013 y lo desarrolló Josep Maria Bartomeu a partir de la dimisión del expresidente. En 2014, los socios aprobaron en referéndum un presupuesto de 600 millones para toda la obra, unas condiciones que ahora han cambiado y que deben volver a ser sometidas a consulta ante la masa social culé. Joan Laporta, en nombre de la junta directiva azulgrana, ya ha pedido oficialmente el 'Sí' a los votantes.

De qué consta el Espai Barça

El Espai Barça no es solamente la construcción del nuevo Camp Nou. El estadio es la joya de la corona del proyecto, pero hay mucha más edificación prevista. Además del estadio de fútbol para 105.000 espectadores, el club quiere levantar un nuevo Palau Blaugrana para las secciones profesionales, al que le acompañarán un pequeño Palau, una nueva pista de hielo y un párking para autobuses. Todo esto, en los terrenos donde estaba ubicado el antiguo Miniestadi, ya derribado. En la esplanada del Camp Nou, en la que ahora se sitúan el Palau, las oficinas del club y la tienda oficial, habrá varios edificios de oficinas y un hotel, mientras que la tienda, el museo y todas las opciones de restauración se uniformizarán en el interior del estadio. El Estadi Johan Cruyff anexo a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí, también forma parte del Espai Barça pese a estar ya construido y en funcionamiento.

Cuánto cuesta el proyecto

Inicialmente, las obras debían costar 600 millones de euros, pero con la nueva reestructuración de costes, el precio se ha elevado a 1.500 millones. El nuevo Camp Nou ha pasado de valer 420 millones a situarse en 900 millones de euros; el Palau se va de los 90 millones a los 420 (la cifra que debía costar el estadio), la urbanización y los edificios adyacentes subirán a 100 millones, las modificaciones del Plan General Metropolitano de Barcelona significarán 60 millones y el estadio Johan Cruyff, ya construído, añade 20 millones de euros al total (debía de haber costado 4M).

Edificios / Proyecto Costes de construcción (en €) Camp Nou 900 M Palau Blaugrana 420 M Urbanización / Oficinas / Hotel 100 M Modificación PGM 60 M Estadi Johan Cruyff 20 M

Cómo se paga

El Barça está en una situación económicamente crítica. No puede inscribir a nuevos jugadores a menos de que libere decenas de millones en salarios de la primera plantilla de fútbol masculino. Es por eso que el club no puede poner fondos propios a la construcción del nuevo Espai Barça. En el proyecto inicial aprobado en 2014, la directiva de Bartomeu se comprometió a invertir 200 millones de fondos propios en las obras, por los 200 de un préstamo bancario y 200 más que se generaría de la venta del apellido del Camp Nou. Sin embargo, en esos momentos el club no se puede permitir inyectar dinero de su caja fuerte, básicamente porque en dicha caja solamente hay telarañas.

Para poder iniciar las obras -y terminarlas- el Barcelona tiene decidido pedir un préstamo de 1.500 millones al fondo de inversión Goldman Sachs, que ya se posicionó como la mejor opción durante el mandato de Bartomeu para llevar la financiación del estadio y del resto de edificaciones. Por lo tanto, las obras se pagarán con un crédito a 35 años, con los primeros cinco años de carencia, es decir, sin que el Barça tenga que devolver un euro hasta que termine la construcción. El interés, tal y como comentó el CEO del club, Ferran Reverter, oscilará entre un 2 y un 3%. ¿Cómo se devolverá el préstamo? Según explica el Barcelona, el nuevo Espai Barça generará 200 millones de euros más de lo que actualmente ingresa la entidad por sus instalaciones. El 33% de esos 200 millones se destinará a Goldman Sachs, una cifra que subirá, según el mismo Reverter, "hasta un 40 o un 43% por los intereses".

Fechas de construcción e inauguración

Si el Barcelona consigue al financiación y la licencia de obras antes de terminar la temporada, la construcción del nuevo Espai Barça debería empezar en verano de 2022 con las primeras intervenciones en el Camp Nou. El estadio azulgrana, según el calendario facilitado por el club, estaría acabado y a punto para la inauguración en el último trimestre del año 2025. Por su parte, el nuevo Palau Blaugrana se empezará a principios de 2024 para estar terminado a finales de 2026; y las obras del campus -edificios de oficinas, hotel, urbanización- irán de principios de 2025 hasta los últimos meses de 2027.

Proyecto / Edificio Período de construcción Camp Nou Tercer trimestre de 2022 / Último trimestre de 2025 Palau Blaugrana Primer trimestre de 2024 / Último trimestre de 2026 Campus / Urbanización Primer trimestre de 2025 / Último trimestre de 2027 Estadi Johan Cruyff Ya construido

¿El Barça tendrá que jugar en otro estadio?

Es una de las grandes preguntas para las que todavía no hay respuesta. El club deja abierta la puerta a disputar parte de la temporada 2023-24 en el estadio Olímpico de Montjuïc, ya que las obras afectarán a los espectadores y, posiblemente, a los mismos jugadores en períodos de competición. El CEO, Ferran Reverter, explicó que durante la primera temporada se llevará a cabo un sistema similar al que usó el Athletic Club con el nuevo San Mamés, es decir, con la mitad del estadio cerrado, con entradas rotativas para que todos los socios abonados que lo deseen puedan asistir a un mínimo de partidos. Durante la segunda temporada, la 2023-24, es posible que el equipo se desplace a la montaña de Montjuïc, aunque no está decidido. En la tercera y cuarta temporada, las últimas con obras, el estadio seguirá teniendo zonas cerradas al público, aunque podrá haber más afluencia de espectadores.