



En una extensa entrevista con kicker, el técnico reveló las consecuencias en parte dramáticas del escándalo, que al final de la pasada temporada le costó al club el ascenso y por el que el entrenador asumió la responsabilidad.

A la pregunta explícita de kicker sobre si había recibido amenazas de muerte, Eckert respondió con total claridad: «Sí, eso ya no podía desarrollarse sin la policía. No quiero entrar en detalles, solo diré esto: me recomendaron no conducir más yo mismo, sino sentarme atrás en el coche. Fue muy difícil».

El Eckert de 33 años, que estuvo a punto de transformar a Southampton de candidato al descenso en ascendido a la Premier League y que, pese al escándalo del Spygate, pudo conservar su puesto, continuó: "Fue una situación para la que ningún curso de entrenador te prepara. Ninguna formación te explica cómo reaccionar cuando, de repente, por motivos de seguridad, se supone que debes sentarte en el asiento trasero. Fue, como he dicho, muy difícil".

En cambio, del mundo del fútbol recibió un amplio apoyo. «Tras la decisión de la EFL (descalificar a Southampton de los playoffs, nota de la redacción) recibí muchos mensajes, también de entrenadores de Inglaterra y de la Bundesliga. También de colegas conocidos con los que antes nunca había tenido contacto personal», reveló en la conversación con kicker. Eso le hizo bien en una situación tan extrema.

¿De qué trata el escándalo del Spygate en torno a Eckert y al FC Southampton?

El FC Southampton fue excluido en mayo de los playoffs de la EFL (English Football League) poco antes de la decisiva final por el ascenso contra Hull City.

Un empleado del equipo de análisis de los "Saints" fue sorprendido mientras filmaba en secreto, escondido detrás de un árbol, el entrenamiento del rival Middlesbrough. Como esto está prohibido según el reglamento de la English Football League (EFL) 72 horas antes de un partido, y a Southampton se le pudieron demostrar en total tres casos de este tipo, la EFL actuó con dureza. Además de la descalificación, a Southampton se le impuso una sanción de cuatro puntos para la ya próxima temporada 2026/27 de la segunda división.

Eckert, que pese al escándalo sigue al frente de Southampton, además debe esperar aún las consecuencias de una acusación por parte de la federación inglesa de fútbol (FA) por las acusaciones de espionaje, en la que se contempla una posible sanción personal. En junio ya se había disculpado públicamente con empleados, jugadores y aficionados por lo ocurrido.





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¿Por qué Tonda Eckert hizo filmar el entrenamiento del rival?

Eckert explica en kicker por qué sus empleados llegaron siquiera a filmar el entrenamiento del rival aludiendo a su desconocimiento del reglamento de la EFL: "No lo sabía, no. Pero lo autoricé, por eso la responsabilidad total recae sobre mí. Especialmente en Inglaterra, en el papel de manager se concentran muchas tareas. La decisión fue errónea y tuvo enormes consecuencias para los jugadores, los aficionados y el club", dijo Eckert.

En verano "llegué primero a Inglaterra como entrenador sub-21 y solo asumí el primer equipo en noviembre. En ese momento tenía una comprensión diferente de la observación del rival en terrenos de acceso público", dijo. Es cierto que los entrenadores de los clubes de segunda división en Inglaterra reciben formación cada verano, pero "para los sub-21 o después para mí como entrenador interino no hubo esa formación, aunque las reglas eran accesibles. Habría sido mi deber conocerlas. Lo recuperé en verano"; señaló Eckert.