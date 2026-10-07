«Creo que un jugador con un talento como Michael Olise siempre lo consigue, siempre sería uno de los mejores jugadores», dijo el entrenador del Bayern de Múnich en una entrevista con RTL/Sky Sport.

Kompany se deshace en elogios hacia su estrella ofensiva, que también entusiasma a Zinedine Zidane en la selección francesa. «La forma en que siempre tiene la mirada puesta en algo que quizá otros no ven, también en los entrenamientos. Eso hace que el chico ya se haya convertido en un jugador especial en el fútbol mundial», dijo Kompany.

La tarea del cuerpo técnico del Bayern de Múnich es guiar en los entrenamientos, motivar y mostrarles «los siguientes pasos» a jugadores como Olise (24). «Ese es el papel que desempeñamos», dijo Kompany, pero «hacer de un jugador el mejor del mundo es imposible, eso lo lleva dentro».