¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Kompany OliseGetty Images
Traducido por

«¡Eso ya lo lleva dentro!»: por qué Vincent Kompany no convirtió a Michael Olise en un jugador de talla mundial en el Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich
M. Olise
V. Kompany

Vincent Kompany no quiere sobrevalorar su propia contribución al meteórico desarrollo del francés Michael Olise hasta convertirse en un futbolista de talla mundial.

«Creo que un jugador con un talento como Michael Olise siempre lo consigue, siempre sería uno de los mejores jugadores», dijo el entrenador del Bayern de Múnich en una entrevista con RTL/Sky Sport.

Kompany se deshace en elogios hacia su estrella ofensiva, que también entusiasma a Zinedine Zidane en la selección francesa. «La forma en que siempre tiene la mirada puesta en algo que quizá otros no ven, también en los entrenamientos. Eso hace que el chico ya se haya convertido en un jugador especial en el fútbol mundial», dijo Kompany.

La tarea del cuerpo técnico del Bayern de Múnich es guiar en los entrenamientos, motivar y mostrarles «los siguientes pasos» a jugadores como Olise (24). «Ese es el papel que desempeñamos», dijo Kompany, pero «hacer de un jugador el mejor del mundo es imposible, eso lo lleva dentro».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google