Para Lothar Matthäus, Jürgen Klopp debe plantearse sin falta el regreso de Füllkrug a la selección alemana. Porque Füllkrug «es un buen tipo», «cae bien» y, sobre todo, porque «marca, mete goles, más que nadie. Si eso no son argumentos…», dijo Matthäus en un acto de su patrocinador Interwetten, en el que también aludió al mal momento de sus competidores por un puesto en la selección alemana.

«Por supuesto que nos falta ese delantero centro. Siempre hablamos de jugadores jóvenes. Pero el único que convence con goles y aporta argumentos es Niclas Füllkrug», afirmó el futbolista con más partidos disputados con Alemania. Para él, Kai Havertz, que recientemente volvió a marcharse por lesión, no es un auténtico delantero centro; Tim Kleindienst volvió a lesionarse en el Borussia Mönchengladbach y Nick Woltemade «está buscando su mejor forma. Jürgen Klopp también debería verlo».

Woltemade marcó recientemente en la Europa League su segundo gol con la Juventus, club en el que juega cedido, pero sigue sin estrenarse como goleador en la liga. Últimamente ha estado una y otra vez en el punto de mira de la prensa italiana y ha recibido críticas, mientras la Vecchia Signora tocó fondo recientemente tras un 0-3 ante la Lazio.

Probablemente también por eso Matthäus aconseja al delantero que regrese a la Bundesliga.

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¿Por qué se perdió Füllkrug el Mundial?

Aunque, en opinión de Matthäus, Füllkrug solo está «un poco por encima de la media», cree que, pese a su edad (33 años), todavía puede «ayudar al menos hasta la Eurocopa».

Füllkrug estuvo por última vez en la convocatoria de la selección alemana a principios de septiembre de 2025. Tras su traspaso del BVB al West Ham United, su cuerpo le falló demasiado a menudo. Debido a lesiones musculares recurrentes y una persistente irritación del tendón de Aquiles, solo disputó 29 partidos oficiales con los Hammers en un año y medio (3 goles y 2 asistencias). Una cesión al AC Milan tampoco propició el cambio esperado (20 partidos y 1 gol), por lo que Füllkrug acabó perdiéndose el Mundial del verano pasado.

Después, el West Ham lo cedió de vuelta a Bremen, donde de repente ha recuperado una forma extraordinaria. Füllkrug ya ha marcado siete goles en siete partidos oficiales. Recientemente le dio dos puntos al Werder con un doblete ante el SC Paderborn y un gol en el último minuto en Dortmund.

¿Volverá Jürgen Klopp a convocar a Füllkrug para la selección alemana?

El propio futbolista, de 33 años, no quiere saber nada de los crecientes debates sobre su regreso a la selección alemana. Así volvió a dejarlo claro el fin de semana. «Me parecería bien —creo que siempre soy muy respetuoso con los medios— que los medios también empezaran a respetarme. Y si ya he dicho 44 veces que no quiero hablar de eso, estaría bien que dejáramos de hablar del tema», dijo Füllkrug en DAZN.

Por su parte, su entrenador, Daniel Thioune, señaló que Füllkrug comparte actualmente el liderato de la tabla de goleadores de la Bundesliga con Patrik Schick (Bayer Leverkusen) y que «si alguien lidera la tabla de goleadores, no habrá hecho tantas cosas mal». Por supuesto, la decisión sobre el regreso de Füllkrug corresponde a Klopp, pero añadió: «Si necesita goles, debería llamarlo».

El próximo parón de selecciones llegará a mediados de noviembre, cuando Alemania se enfrente en la Nations League a Serbia (13/11) y Países Bajos (16/11). El director deportivo de la DFB, Rudi Völler, se mostró recientemente abierto al regreso de Füllkrug.

«Sabe rematar de cabeza, eso es un hecho. Si marca goles así, sí, ¿por qué no?», dijo hace una semana en el programa Sport1-Doppelpass: «Jürgen Klopp seguirá sus próximos partidos». Al mismo tiempo, advirtió de que «no debemos olvidar que hablamos de la Eurocopa dentro de dos años. Para entonces será aún mayor».

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Tresoldi, Pejcinovic, Brunner: ¿acaso Alemania no tiene un problema en la posición de delantero centro?

Quizá para entonces llegue también el momento de los delanteros jóvenes. Entre ellos destaca Nicolo Tresoldi, que recientemente ha acaparado titulares con sus goles en el Brujas y la selección alemana sub-21, e incluso ha batido récords de la Champions League. Sin embargo, el futbolista germano-italiano no quiere decidir hasta después de la Eurocopa sub-21 del próximo verano con qué federación jugará en el futuro.

Además de Tresoldi, Alemania también deposita sus esperanzas de futuro en Dzenan Pejcinovic y Younes Ebnoutalib. Sin embargo, Pejcinovic atraviesa una marcada crisis de forma desde su traspaso por 25 millones de euros del VfL Wolfsburgo al VfB Stuttgart y sigue esperando su primer gol en la Bundesliga con el conjunto suabo. Ebnoutalib, en cambio, volvió a ser decisivo para el Eintracht Frankfurt el pasado viernes. El jugador de 23 años suma actualmente seis goles y dos asistencias en siete partidos oficiales.

En una forma todavía mejor se ha mostrado recientemente Paris Brunner con el AS Monaco y la selección sub-21. Marcó dos goles en su debut con la selección juvenil y actualmente es indispensable para el conjunto monegasco, con siete goles en ocho partidos.

Quizá, por tanto, el problema de Alemania en la posición de delantero centro que Matthäus ve ahora se resuelva por sí solo en un futuro próximo. De momento, sin embargo, el orden de preferencia entre los delanteros está claro para Matthäus: «Havertz, el número uno; después, Füllkrug como jugador experimentado. Puedes incluir a Tresoldi por los goles que ha marcado».