Klopp criticó el sistema táctico del entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, durante el descanso del partido de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Arsenal (2:2) en DAZN .

Kahn dijo al respecto: «Primero tuve que pensar si era seleccionador nacional o seguía siendo un experto en fútbol. Fue una típica declaración de experto en fútbol. Creo que Jürgen Klopp debería tener claro que, por supuesto, también podía interpretarse como una crítica al entrenador de un club».

En esa entrevista, concedida durante el descanso del partido, cuando el marcador era de 1:1, Klopp explicó qué estaba observando en el juego. Preguntado si seguía el encuentro con especial atención a los internacionales alemanes, respondió que hacía años que había dejado de ver un partido de fútbol «normalmente».

Después, Klopp dijo sobre el comportamiento defensivo del Bayern: «A día de hoy todavía no he terminado de entender qué hace el Bayern sin balón y quiero seguir aprendiendo. A veces defiende de forma híbrida, a veces al hombre, luego no al hombre, luego en zona. Sigo aprendiendo, digámoslo así».

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre el papel de Harry Kane en el Bayern?

A Klopp le llamó especialmente la atención el comportamiento de Kane. «Acaban de decir: “Harry Kane está hoy en todas partes”. Con balón me parece perfectamente bien. Pero cuando veo a Harry Kane en la última línea, y no en un bloque bajo, sino en la presión en el centro del campo, entonces...», dijo Klopp antes de interrumpirse. Luego añadió: «Pero no soy el papa del fútbol, todos pueden hacer lo que quieran. Aun así, todavía no he terminado de entenderlo».

Para Kahn, el seleccionador alemán cruzó una línea con esas declaraciones. El exportero también estableció un paralelismo con unas palabras de Klopp sobre su predecesor, Julian Nagelsmann, durante el Mundial, cuando Klopp dijo que Nagelsmann «aún» era seleccionador alemán. «Ya empezó entonces con aquella declaración sobre Julian Nagelsmann que, para mí, fue problemática y que, según parece, hizo llevado por la euforia, cuando se dijo que aún era seleccionador alemán», señaló Kahn.

El exdirector general del Bayern apeló a la solidaridad entre entrenadores. «Creo que aquí también se trata, en cierta medida, de compañerismo entre entrenadores. Y creo que un seleccionador alemán, en particular, debe saber exactamente lo que dice. Porque eso podría llevar, como está ocurriendo ahora mismo, a que debatamos sus palabras. Me sorprendieron porque normalmente no se oyen cosas así de un seleccionador alemán», explicó Kahn.

En la rueda de prensa posterior, el entrenador del Bayern, Kompany, también fue preguntado por las declaraciones de Klopp. El belga zanjó el asunto con una respuesta muy breve: «No voy a decir nada al respecto. Siguiente pregunta».