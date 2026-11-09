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El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha descartado dimitir pese a que el caótico empate 4-4 del domingo en casa ante el Aston Villa dejó a su equipo en puestos de descenso de la Premier League. Los goles de Joshua Zirkzee y Patrick Dorgu en el tiempo añadido rescataron un punto inesperado en Old Trafford, pero el Manchester United afronta el parón de selecciones en la 18.ª posición.

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Un gol en el tiempo añadido rescata un punto en casa

La presión sobre Carrick aumenta después de que su equipo haya encadenado ocho partidos de Premier League sin ganar. Su única victoria liguera llegó en agosto ante el recién ascendido Ipswich Town. Tras ir perdiendo 2-0 frente a la Roma en los primeros 17 minutos del partido entre semana, el United encajó goles de Alysson y Nicolas Jackson en los primeros cuatro minutos. Un penalti de Bruno Fernandes y un gol del excentrocampista del Villa Youri Tielemans igualaron el marcador antes del descanso. Después, un penalti de John McGinn y el primer gol de Leon Goretzka con el Villa pusieron el 4-2, mientras algunos aficionados se marchaban antes del final tras una protesta contra los propietarios. Zirkzee y Dorgu acabaron rescatando un punto.

El entrenador descarta dimitir

Al final de su entrevista con Sky Sports, le preguntaron si se plantearía dimitir en caso de considerar que era lo adecuado. Carrick respondió: «Eso no va a pasar».

Cuando le insistieron en si habría conversaciones sobre su futuro, contestó: «¿Las habrá?».

Al decirle que era de esperar que se produjeran esas conversaciones, el entrenador del United replicó: «¿Usted lo esperaría?».

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Preguntado por su opinión sobre la situación, Carrick dijo: «Bueno, usted me está diciendo lo que piensa».

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Ante una nueva pregunta sobre su punto de vista, añadió: «No hemos ganado suficientes partidos, pero espero seguir adelante y continuar trabajando en lo que hemos estado trabajando. Hoy hemos mostrado muchas cosas buenas durante el partido. Hay que corregir algunos aspectos y empezar a ganar partidos».

El entrenador confía en la recuperación de la plantilla

En la rueda de prensa posterior al partido, le preguntaron si su plantilla puede enderezar la temporada pese a no haber dejado la portería a cero en ninguno de sus diez primeros partidos de liga, algo que no ocurría desde 1986-87. Carrick respondió: «Al cien por cien. Creo que hay más que suficiente.

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»Los goles cambian los partidos y tenemos que afrontarlo. Es algo en lo que debemos mejorar drásticamente. Pero hay más que suficiente; ahora mismo nos estamos complicando demasiado las cosas en determinados momentos. Tengo bastante claro hacia dónde tiene que ir el club. Solo tenemos que ganar partidos».

Sobre los errores defensivos, añadió: «El fútbol se decide por momentos y, al final, por lo que ocurre en las dos áreas. Si dejamos a un lado esos momentos y los goles totalmente evitables que hemos encajado, creo que jugamos bastante bien. Fuimos el mejor equipo durante buena parte del partido y me decepciona no haber ganado».

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El duelo contra el Liverpool llega tras varios registros negativos

El United ocupa el 18.º puesto con una victoria en diez partidos, su posición más baja a estas alturas de una temporada en la máxima categoría desde que fue 20.º en la campaña 1986-87. También iguala su racha de ocho encuentros sin ganar registrada entre el 1 de abril y el 16 de mayo de 2025. El equipo de Carrick pasará al menos 15 días consecutivos en puestos de descenso, su periodo más largo en esa situación en la máxima categoría desde que permaneció allí 28 días entre septiembre y octubre de 1986. Tras el parón de dos semanas por los partidos internacionales, el 20 veces campeón de Inglaterra volverá a jugar contra su rival Liverpool.